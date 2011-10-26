به گزارش خبرگزاری مهر، تونی جیکس از سخنرانان هفتمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی با بیان این مطلب گفت: در هفتمین کنفرانس بینالمللی روابط عمومی ایران ما چگونگی استفاده از رسانهها را در ابعاد مختلف به ویژه برای جلوگیری از بحران مورد نظر قرار دادهایم.
استاد دانشگاه سوئین برن استرالیا افزود: روابط عمومیها در روابط رسانهای خود ملاحظاتی را باید مورد نظر قرار دهند تا مسایل به ظاهر عادی به بحران تبدیل نشوند و شدت و اعتماد مردم به خود را حفظ کنند.
جیکس با بیان این که رسانههای جمعی همواره بحران را رویدادی مخرب و غیرقابل پیش بینی دانستهاند، تصریح کرد: اما با وجود چنین دیدگاهی پژوهشهای اخیر نشان داده است که این دیدگاهها بسیار محدود و تنگنظرانه است.
عضو موسسه روابط عمومی استرالیا با تاکید بر تمرکز روابط عمومیها بر مرحله پیش از بروز بحران خاطرنشان کرد: پیش از بروز بحران، سازمانها فرصت دارند تا به مسایلی بپردازند که در صورت عدم رسیدگی، به بحران تبدیل میشوند و روابط عمومیها با تکیه بر رسانهها میتوانند برای جلوگیری از بحران وارد عمل شوند و برنامههای خود را به اطلاع مردم برسانند.
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