سالانه 172 هزار میلیارد صرف درمان سیگاریها می شود

دکتر محمدرضا معدنی با اشاره به عوارض ناگوار مصرف مواد دخانی بر سلامت افراد سیگاری و غیرسیگاری، به خبرنگار مهر گفت: کودکانی که در معرض دود سیگار اطرافیان قرار دارند، دچار عفونتهای ریوی می شوند. به طوریکه این عفونتها هر ساله باعث بستری شدن 7 هزار و 500 تا 15 هزار نفر می شود.

وی افزود: دود سیگار باعث ایجاد بیش از 80 درصد خس خس کردن، سرفه و تولید خلط‌های غیرمعمول ‌شده و باعث عفونتهای مکرر گوش می‌شود.

معدنی با اعلام اینکه دود سیگار باعث می شود هر سال 26 هزار کودک در کشور مبتلا به آسم شوند، گفت: حدود 12 میلیون نفر در کشور سیگار مصرف می کنند که هزینه سیگار این تعداد افراد روزانه 4 تا 5 میلیارد تومان است. در حالی که 2 تا 3 برابر این مبلغ نیز توسط دولت صرف هزینه های درمان ناشی از عوارض مصرف سیگار می شود.