دمیدن جانی دوباره به بسکتبال اهواز با حضور حدادی

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود یک سال پیش تیم بسکتبال ملی حفاری اهواز با اتکا بر یک کادرفنی و مجموعه بازیکنان اهوازی، پله های ترقی را یکی پس از دیگری پیمود و به لیگ برتر ایران صعود کرد تا بتواند نماینده ای برای بسکتبال شهر اهواز باشد و باعث رونق بخشیدن به این ورزش خاموش در اهواز شود.

سال قبل که اولین حضور ملی حفاری در لیگ برتر ایران بود آنها با تکیه بر دانش مربیگری غفور کامروا، سرمربی اهوازی تیم ملی جانبازان کشور به گونه ای ظاهر شدند که تیم در اولین فصل حضورش و با کمترین هزینه مالی در لیگ برتر باقی ماند که این خود یک موفقیت برای بسکتبالیستهای اهوازی به شمار می رفت.



امسال برای دومین فصل حضور ملی حفاری در لیگ برتر بسکتبال، مدیران این تیم حفاری قصد تقویت تیم خود را با جذب چند مهره تاثیرگذار داشتند که بخشنامه وزارت نفت مبنی بر ممنوعیت تیمداری شرکتهای نفتی در ورزش همه برنامه ریزی های ملی حفاری را تحت تاثیر خود قرار داد.

حامد حدادی در اولین حضورش در اهواز



وضع این بخشنامه و تیم ملی حفاری به گونه ای پیش رفت که تا دو هفته قبل از آغاز لیگ برتر بسکتبال حضور ملی حفاری در این رقابتها در هاله ای از ابهام بود و این تیم نتوانست برنامه های خود را به حضور پر قدرت در لیگ برتر معطوف کند.

حضور 75 روزه در ایران

سرانجام با قطعی شدن حضور حفاری، آنها با همان سرمربی سابق خود تمرینات پیش فصل را آغاز کردند اما در این میان یک اتفاق ویژه برای آنها رخ داد و این اتفاق چیزی نبود جز تمایل حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران برای حضور 75روزه در استان خوزستان تا قبل از آغاز رقابتهای لیگ حرفه ای NBA آمریکا.



تیم حفاری از این فرصت نهایت استفاده را کرد و از طریق دوستان حدادی و همچنین رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان باب مذاکره را با این ستاره بسکتبال ایران گشود و با وجود تمامی پیشنهادهای اغوا کننده، حامد با مبلغی کمتر راضی به ماندن در اهواز و بازی برای تیم ملی حفاری اهواز شد.



حدادی با وجود اینکه اهوازی است ولی هیچگاه برای تیمهای اهوازی بازی نکرده و امسال اولین حضور وی در یک تیم اهوازی به شمار می رود.

حضور جمعیت مشتابق برای دیدن حدادی

به هر حال حامد در اولین بازی این فصل در لباس طلایی ملی حفاری در سالن بسکتبال مجموعه ورزشی تختی اهواز حضور یافت و باعث کشاندن هواداران فراوانی برای تیم ملی حفاری شد.



حضور همین تعداد هوادار می تواند یکی از نقاط قوت حفاری در رقابتهای این فصل باشد زیرا در صورت تداوم، این بازیکن می تواند از حفاری یک چهره مدعی برای دومین فصل حضورش در لیگ برتر بسازد.

حامد حدادی در اولین حضورش در اهواز



حضور حامد در یک تیم اهوازی که اغلب بازیکنان آن را بازیکنان بومی تشکیل می دهند بسکتبال اهواز را پس از سالها از خواب بیدار می کند و باعث هنرنمایی اهوازیها در اولین سطح بسکتبال اهواز مشغول می شود.



در اولین بازی لیگ برتر جمعیت زیادی به عشق دیدن ستاره اهوازی بسکتبال ایران در سالن حضور یافتند و به اتفاق شاهد پیروزی این تیم در برابر شهرداری گرگان بودند به همین دلیل انتظار می رود با یک اطلاع رسانی صحیح در بازی آینده حفاری، جمعیت بیشتری سالن محقر بسکتبال اهواز را به اشغال خود دربیاورند.

هنوز کاملا آماده نیستم

حامد حدادی پس از پایان بازی ملی حفاری در برابر شهرداری به خبرگزاری مهر گفت: راستش را بخواهید از آمادگی مطلوبی برای حضور در این دیدار برخودار نبودم ولی باید تلاش کنم خودم را برای حضور 40 دقیقه ای در بازیهای آینده آماده کنم.



وی افزود: پیشنهادهای فراوانی از تیمهای مختلف در ایران داشتم ولی علاقه داشتم برای اولین بار در تیمی از اهواز و برای مردم این شهر که از زادگاه من به شمار می رود حضور داشته باشم به همین دلیل با وجود تمامی پیشنهادهای وسوسه کننده به حفاری پیوستم.

حامد حدادی در اولین حضورش در اهواز



این بسکتبالیست ملی پوش تصریح کرد: دوست داشتم در این فاصله زمانی تا آغاز رقابتهای لیگ حرفه ای NBA آمریکا در کنار خانواده و دوستانم و در شهر خودم باشم زیرا سالهای سال است چنین فرصتی نصیب من نشده است.

رونق گرفتن لیگ برتر با حضور حدادی

مدیر عامل باشگاه ورزشی ملی حفاری نیز در خصوص حضور حامد حدادی در این تیم گفت: حامد خودش اهوازی است و حضورش در تیم ما غنیمت به شمار می رود که ما می توانیم با حضور این چهره سرشناس ورزش ایران و آسیا باعث تقویت روحیه بازیکنان خود که اغلب بومی هستند شویم.

علیرضا حاجتی افزود: البته نباید فراموش کرد که حضور حدادی نه تنها برای تیم حفاری که برای کل لیگ حرفه ای بسکتبال ایران یک نقطه عطف به شمار می رود و حضور این بازیکن سرشناس و شاغل در NBA می تواند باعث بالا بردن سطح لیگ حرفه ‌ای ایران شود.



وی تاکید کرد: تاکنون تیمها و مربیان فراوانی بابت حضور حدادی در تیم ملی حفاری با ما تماس گرفته و این مسئله را تبریک گفته اند، آنها حضور حامد در لیگ برتر ایران را این اتفاق مثبت ارزیابی کرده اند.

چاره اندیشی روزهای بدون حامد

غفور کامروا سرمربی تیم حفاری نیز در خصوص روزهای بعد از رفتن حدادی گفت: سعی می کنیم تا آن زمان تیم خود را به یک انسجام کامل برسانیم که حتی بدون حامد هم عملکرد خوبی داشته باشد.



وی افزود: بعد از حامد قصد داریم یک بازیکن سرشناس به تیم اضافه کنیم تا نبود این بازیکن باعث تضعیف تیم ما نشود.