فعالان کانونهای مساجد هرمزگان از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح 38 نفر از مدیر مسئولان کانونهای فرهنگی هنری و 23 نفر از کتابداران کتابخانه های مساجد هرمزگان از تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند.

وی افزود: این طرح در پی توافق ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در حال اجراست.

حجت الاسلام پهلوانی اظهار داشت: در مرحله اول اجرای این طرح، دو هزار نفر از مدیران کانونها و کتابداران کتابخانه های مساجد سراسر کشور از خدمات بیمه ای بهره مند می شوند.

وی اذعان کرد: بیمه مذکور از نوع بیمه مشاغل آزاد و دارای مزایایی خدمات درمانی، بازنشستگی و از کارافتادگی است.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان هرمزگان بیان داشت: میزان حق بیمه مشاغل آزاد 18 درصد حقوق پایه سالیانه اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است که 10 درصد آن از سوی صندوق حمایت و هشت درصد نیز توسط بیمه گذار پرداخت می شود.

پهلوانی با اشاره به شرایط افراد مشمول بیمه در این طرح، گفت: عدم استفاده از مزایایی بیمه سایر ارگانها و موسسات، دارا بودن سابقه دو سال فعالیت مستمر در کانون های مساجد، فعالیت مستمر کتابداران در کانونهای مساجد به تعداد چهار روز در هفته، رعایت حداکثر سن برای برادران 50 سال و خواهران 45 سال، تایید امام جماعت و مسئول دبیرخانه، همکاری مداوم با کانون از جمله شرایط افراد معرفی شده به عنوان فعال فرهنگی مساجد است.

وی همچنین به اولویتهای در نظر گرفته شده در این طرح اشاره کرد و افزود: مدیران کانونهای تخصصی، کتابداران دانش آموختع کتابداری، داشتن گواهی شرکت در جشنواره ها و دوره های آموزشی ستاد عالی، حفاظ قرآن کریم، دارا بودن تحصیلات عالیه کارشناسی و بالاتر، مناطق محروم، افراد متاهل و دارای فرزند و دارا بودن اثر تالیفی و هنری از جمله اولویت هایی است که در انتخاب به عنوان فعال فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

پهلوانی، میزان فعالیت کانون، تعداد مخاطبان، استمرار فعال در طول سال، داشتن ارتباط و تعامل سازنده با دبیرخانه استانی، دارا بودن هسته پژوهشی، جذب اعتبارات دولتی و کمکهای مردمی، کانون های مستند ساز، دارا بودن طرح های ابتکاری و خلاقانه در کانون را از شاخص های کانون های فعال برشمرد.

هم اینک 360 باب کانون فرهنگی هنری در مساجد استان هرمزگان با مجوز رسمی ستاد عالی خدمات متنوع فرهنگی، هنری و مذهبی به مخاطبان ارائه می کنند.