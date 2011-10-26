میانگین صادرات یزد از دهه 80 تاکنون 10 برابر شد

ناصر ارسلانی‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار دهه 80، میانگین صادرات استان یزد از 32 میلیون دلار به 312 میلیون دلار در سال 89 رسیده که این رقم تقریبا 10 برابر شده است.

وی عنوان کرد: طبق آمار سالهای 80 تا 89، در این مدت صادرات کاشی 20 درصد، کابل مخابرات 17.2 درصد، اکسید مولیبدن 9.6 درصد، پسته 9.3 درصد، فرومولیبدن 8.2 درصد و قیر 5.4 درصد صادرات استان یزد را تشکیل می‌ داد.

ارسلانی زاده بیان داشت: در این مدت عمده کشورهای مورد قرارداد که کالاهای استان به آنها صادر می ‌شد، عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان، ایتالیا، روسیه، هلند، بلژیک، آلمان و مناطق ویژه اقتصادی بود.

وی یادآور شد: به کشور عراق کاشی، سوریه کابل، پاکستان قیر، افغانستان پسته و کشورهای ایتالیا، روسیه، هلند، بلژیک، آلمان و مناطق ویژه اقتصادی نیز اقلام یاد شده به علاوه اکسید مولیبدن، فرومولیبدن، و ... صادر شده است.

ارسلانی زاده عنوان کرد: بر اساس آمار دهه 80، میانگین صادرات استان از 32 میلیون دلار به 312 میلیون دلار در سال 89 رسید که تقریباً 10 برابر شده است.

وی عنوان کرد: همه ساله بر اساس رتبه بندی ‌های سازمان توسعه تجارت، از 10 صادرکننده نمونه استان که حائز رتبه ‌های برتر صادراتی شدند، تجلیل به عمل خواهد آمد.

ارسلانی زاده بیان داشت: همچنین به مناسبت روز ملی صادرات، از شرکتهای برتر صادرکننده کالا از جمله شرکت کابل مخابراتی شهید قندی یزد تجلیل شد.

ارسلانی‌ زاده گفت: همچنین روز 10 آبان ماه با حضور استاندار و نماینده ولی فقیه و استاندار یزد از صادرکنندگان نمونه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی استان تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی با بیاناین که 93 درصد از کالاهای صادراتی استان به دیگر کشورها، صنعتی است افزود: شش درصد این کالاها کشاورزی، یک درصد صنایع دستی و یک درصد کالاهای صادراتی استان، معدنی است.