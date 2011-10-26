صلاحیت شهردار پیشنهادی کرمانشاه تا پایان هفته جاری مشخص می شود

کامران ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که با رئیس شورای شهر داشتیم، مقرر شد تا آخر هفته وزارت کشور در خصوص رد یا تائید صلاحیت "آرش رضایی" شهردار پیشنهادی شورای شهر کرمانشاه، پاسخ مستند دهد.

این عضو شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه برخی دوستان در کرمانشاه با اظهار نظرهای غیرکارشناسی و موضع گیری های شخصی نه تنها مشکلی در روند کاری شهرداری حل نشده، بلکه روز به روز به مشکلات اضافه می شود.

ملکی افزود: متاسفانه این اختلافات باعث سردرگمی مردم و مسئولین گردیده و بعد از چهار ماه، هنوز شهرداری "کلان شهرکرمانشاه" با سرپرست اداره می شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون، وزارت کشور، بایستی ظرف 15 روز نسبت به رد یا تائید صلاحیت شهردار اقدام کند، ولی بعد از 4 ماه، هنوز تکلیف شهردار کرمانشاه مشخص نشده، این وظیفه شورا است که شهردار پیشنهادی را به وزارت کشور معرفی کند و وزارت کشور نیز نتیجه آن را در زمان معین شده اعلام کند.

ملکی در پایان گفت: شورای شهر کرمانشاه تعامل مناسبی با مدیریت ارشد استان دارد و از همکاران می خواهیم که از هرگونه اختلاف و تفرقه افکنی به جد خودداری کنند.

