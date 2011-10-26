سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نحوه تعامل با صدا و سیما در ساخت مجموعه‌های تلویزیونی همچون "عملیات 125" اظهار کرد: "عملیات 125" و دیگر آثار مشابه نشان دهنده اقدامات قشر خدمتگذار در حوزه‌ای است که مردم با پشت صحنه واقعی برنامه‌های آنها آشنا نیستند و از این طریق می‌توان نوع کارکرد این افراد را نمایش داده و به تاثیرگذاری مدنظر دست یافت.

وی افزود: از سوی دیگر این همکاری‌ها جنبه فرهنگ‌سازی و آموزش‌های شهروندی را نیز داراست. هدف اصلی به تصویر کشیدن این صحنه‌ها آگاهی‌بخشی مردم است تا دیگر کمتر شاهد صحنه‌هایی چون آتش‌سوزی باشیم، چرا که اکثر این اتفاقات از بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی شهروندان ناشی می‌شود و "عملیات 125" به مردم آموزش می‌دهد چطور زندگی کنند که حادثه کمتری برایشان اتفاق بیفتد.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری با ابراز مسرت از انجام کارهای مشارکتی بسیار شهرداری تهران با شبکه‌های مختلف صدا و سیما در حوزه‌ سریال، انیمیشن، مستند و تله‌فیلم سازی اظهار کرد: خوشبختانه تفاهم خوبی بین شهرداری و صدا و سیما برقرار شده و گروه سازنده این آثار را نیز به طور معمول با همکاری و تعامل دو طرفه انتخاب می‌کنیم و تا به حال در این زمینه با مشکلی رو به رو نبوده‌ایم.

ایازی در پاسخ به این سئوال که نتیجه این آثار صرفا سفارشی از آب درمی‌آید یا نه؟ تصریح کرد: ما معتقدیم در یک مجموعه تلویزیونی نباید همیشه نگاه تبلیغی به سازمان سفارش دهنده وجود داشته باشد. بلکه با نمایش نقاط ضعف علاوه بر هشدار دادن به ما، باورپذیری اثر نیز افزایش می‌یابد. خوشبختانه این نگاه حتی در گزارش‌های خبری که از تلویزیون پخش می‌شود نیز به چشم می‌خورد.

وی با اشاره به قائل شدن کمترین محدودیت برای دست اندرکاران ساخت آثار هنری یادآور شد: اتفاقاً مطرح شدن اشکالات کار ما باعث فکر کردن به ارائه راه حل برای آنها می‌شود. خوشبختانه ما از این منظر با صدا و سیما به تعامل رسیده‌ایم و ماحصل همکاری‌های مجموعه صدا و سیما و شهرداری تهران موفقیت‌آمیز بوده است.