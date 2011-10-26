هنرمندان تئاتر دفاع مقدس نباید کوچک شوند

حجت الاسلام حسن توپا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر هنرمند دیگری مثل یک فیلمساز، نقاش، عکاس که در مسیر دفاع مقدس فعال بوده کار او پسندیده است و باید حمایت شود.
وی اظهار داشت: هنری که در آن تعهد باشد مورد پسند جامعه بوده ولی اینکه چرا فقط عده محدودی در عرصه فرهنگ و هنر با موضوع دفاع مقدس کار میکنند نگران کننده است.
توپاحیدری افزود: شهرها باید آثار هنرمندان با این موضوعهای ارزشی را فریاد بزنند که این مسئله فقط با حمایت و پشتوانه همه دستگاههای اجرایی مقدور میشود.
این مسئول تصریح کرد: هنرمندان نوشهری در چند سال اخیر تلاشهای خوبی در این عرصه داشتند و قدم در این راه را مستحکمتر بر میدارند، ولی انتظار میرود که حمایتها در خور شان باشد.
رئیس ارشاد نوشهر تصریح کرد: اصحاب خبر و رسانه در مازندران بویژه نوشهر همواره برای پوشش اخبار و اطلاعرسانی تلاش بسیار دارند، ولی انتظار میرود بهگونهای تدبیر کنند که در رسانه آنها جای خالی فرهنگ شهادت، خاطرات شهدا و حماسههای آنان خالی نباشد.
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