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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

توپاحیدری در گفتگو با مهر :

هنرمندان تئاتر دفاع مقدس نباید کوچک شوند

هنرمندان تئاتر دفاع مقدس نباید کوچک شوند

نوشهر – خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر گفت: هنرمندی که می‌خواهد تئاتری دفاع مقدسی را به صحنه ببرد نباید برای دریافت حمایت مالی پیش مسئولان خود را کوچک کند.

حجت الاسلام حسن توپا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر هنرمند دیگری مثل یک فیلمساز، نقاش، عکاس که در  مسیر دفاع مقدس فعال بوده کار او پسندیده است و باید حمایت شود.

وی اظهار داشت: هنری که در آن تعهد باشد مورد پسند جامعه بوده ولی اینکه چرا فقط عده محدودی در عرصه فرهنگ و هنر با موضوع دفاع مقدس کار می‌کنند نگران ‌کننده است.

توپاحیدری افزود: شهرها باید آثار هنرمندان با این موضوع‌های ارزشی را فریاد بزنند که این مسئله فقط با حمایت و پشتوانه همه دستگاه‌های اجرایی مقدور می‌شود.
 
این مسئول تصریح کرد: هنرمندان نوشهری در چند سال اخیر تلاش‌های خوبی در این عرصه داشتند و قدم در این راه را مستحکم‌تر بر می‌دارند، ولی انتظار می‌رود که حمایت‌ها در خور شان باشد.
 
رئیس ارشاد نوشهر تصریح کرد: اصحاب خبر و رسانه در مازندران بویژه نوشهر همواره برای پوشش اخبار و اطلاع‌رسانی تلاش بسیار دارند، ولی انتظار می‌رود  به‌گونه‌ای تدبیر کنند که در رسانه آنها جای خالی فرهنگ شهادت، خاطرات شهدا و حماسه‌های آنان خالی نباشد.
 
کد مطلب 1443750

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