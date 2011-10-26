به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم پیام‌نما (تله تکست) شبکه دو سیما با تقویت کادر اجرایی و فنی خود از 15 آبان ماه متحول می‌شود و روش نوینی در بخش اطلاع رسانی و نیازمندی‌های تلویزیونی به مخاطبان خود عرضه می‌کند.

در راستای سیاست‌های سازمان صدا و سیما برای ارائه خدمات مورد نیاز مخاطبان، سیستم پیام نما (تله تکست) شبکه دو سیما با بررسی‌های کارشناسی در یک سال گذشته در خصوص نحوه استفاده مفید از این امکان به زودی با تغییرات وسیع در نوع ارائه خدمات خبری و بازرگانی کار خود را از سر خواهد گرفت.

در این راستا اخبار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زمان‌بندی پخش برنامه‌های صدا و سیما، برنامه‌های سینماهای کشور، انعکاس تیترهای مهم خبرگزاری ها و مطبوعات و ... به صورت سریع و با بروز رسانی\‌های پی در پی به مخاطبان ارائه خواهد شد.

همچنین به مناسبت سال جهاد اقتصادی، ‌در راستای سیاست‌های سازمان در پیروی از منویات مقام معظم رهبری، در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی کم در‌ آمد و کمک به رونق بازار کسب و کار، بخش بازرگانی ارزان قیمت پیام نما برای سراسر کشور راه اندازی می شود.

بخش بازرگانی یا نیازمندی‌های پیام نما، به صورت سراسری و برای هموطنان در جای جای کشور پیش بینی شده تا ضمن کاهش زمان و هزینه انتخاب کالا و خدمات، صاحبان بنگاههای اقتصادی بتوانند به صورت سراسری بازاریابی کنند.

این سیستم از دهم آبان ماه به صورت آزمایشی شروع به کار می‌کند و همزمان با شب عید سعید قربان با حضور مسئولان سازمان صدا و سیما به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.