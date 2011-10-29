تعریف کارگردان "طلا و مس" از فیلم دینی/ جایگاه اخلاق و انسانیت در سینما

همایون اسعدیان رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تعریف خود از سینمای دینی گفت: من نمی دانم سینمای دینی یعنی چه و معتقدم آنچه در ایران به اسم سینمای دینی بر آن تأکید می کنیم، هیچکس تعریف درستی از آن ندارد.

این تهیه ‌کننده و کارگردان سینما تأکید کرد: من قائل به این تقسیم بندی نیستیم. برای مفهوم سینمای دینی نه تعریف درستی داریم و نه می توانیم تعریف بسازیم چراکه آنچه طی هزاران سال گذشته تا کنون به مفهوم اخلاق و فضیلتهای انسانی تعبیر شده به گونه ای ریشه در ادیان دارد و هر فیلمی راجع به انسان و فضیلتهای انسانی و اخلاقیات انسان بسازیم می تواند سینمای دینی تلقی شود.

کارگردان فیلم" طلا و مس" فیلمهایی که به تاریخ ادیان و یا سرگذشت پیامبران می پردازد را در ژانر تاریخی دانست و تأکید کرد: هر فیلمی که به مسائل انسانی و اخلاقی بپردازد سینمای دینی است؛ بنابراین بسیاری از فیلمهای ما که به مسائل اخلاقی و انسانی می پردازد می تواند فیلم دینی باشد بدون اینکه خودمان به آنان این عنوان را داده باشیم.

وی یادآور شد:‌ بنابراین اگر از تاریخ ادیان و پیامبران و یا از یک شخصیت دینی و مذهبی فیلم ساخته شود و آن را جزو سینمای دینی محسوب کنیم، باقی فیلمها که بر روی مسائل انسانی و اخلاقی می پردازند نیز جزو سینمای دینی قرار می گیرند.

