اخبار کوتاه فرهنگی از قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالگرد سفر تاریخی مقام معظم رهبری به قم در محل مسجد جامع شهر جعفریه برگزار شد.



در این مراسم حجت‌الاسلام دهقانی امام جمعه جعفریه پیرامون مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم مطالبی را بیان نموده است.



حجت‌الاسلام محمود نجاریان‌زاده معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این مراسم پیرامون مقام والای ولایت و جایگاه ولی فقیه به ایراد سخنرانی پرداخت و در پایان نماز شکر اقامه شد.



این مراسم با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و قبل از آغاز این مراسم زنگ شکرگزاری در مدارس بخش جعفرآباد به صدا در آمد.



برگزاری جلسه روحانیون مستقر با حضور امام جمعه قنوات



در این جلسه که در اداره تبلیغات اسلامی قنوات برگزار شد، حجت‌الاسلام منتظری امام جمعه قنوات بر لزوم گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در بخش مرکزی قم تاکید کرد.



حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات نیز در این جلسه با اشاره به فرارسیدن سالگرد سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: فرارسیدن این ایام بهترین فرصت برای روحانیون مستقر است که به تشریح برکات این سفر و جایگاه ولایت و رهبری در روستاها بپردازند.



در ادامه روحانیون مستقر با ارائه گزارش عملکرد یک ماهه به بیان نظرات و مشکلات محل استقرار خود پرداختند.



رضایت 85 درصدی از خدمات مجتمع فرهنگی نور قم



مدیر مجتمع فرهنگی نور قم گفت: مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی از رضایت 85 درصدی برنامه‌های مجتمع فرهنگی نور خبر داد.



حسن محمدی‌تبار اظهار داشت: حجت‌الاسلام علی دارابی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی برای برگزاری دوره آموزشی ویژه روحانیون مستقر از مجتمع فرهنگی نور قم بازدید کرد.



وی گفت: حجت‌الاسلام دارابی در حین بازدید از این مجتمع، از رضایت 85 درصدی خدمات مجتمع فرهنگی نور در دوره آموزشی ویژه روحانیون مستقر خبر داد و دلیل برگزاری دوره آینده را رضایت روحانیون مستقر از این خدمات عنوان کرد.



محمدی‌تبار تصریح کرد: در این بازدید راه‌های برگزاری هر چه بهتر دوره آموزشی روحانیون مستقر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در دبیرستان دخترانه قنوات



جلسه پرسش و پاسخ با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات در دبیرستان دخترانه این شهر برگزار شد.



حجت‌الاسلام سید حسین سجادی‌تبار در این جلسه در مورد لزوم توجه به نماز و واجبات شرعی و اثرات آن در زندگی بشر به سخنرانی پرداخت.



در پایان این جلسه تعدادی از دانش‌آموزان در مورد مسائل مبتلابه جامعه و آسیب‌ها و تهدیدهای فرهنگی سئوالات و شبهاتی مطرح کردند و حجت‌الاسلام سجادی‌تبار به سئوالات آنها پاسخ داد.