بنیاد مسکن 120 هزار میلیارد ریال مسکن روستایی را بازسازی کرد

عزیزالله مهدیان در حاشیه افتتاح مجتمع مسکونی شهرک ولی عصر(عج) بجنورد به خبرنگار مهر اظهار داشت: از میزان 120 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در بهسازی مسکن روستائیان کشور 108 هزار میلیارد ریال از این سرمایه گذاریها در قالب تسهیلات بانکی صورت گرفته شده است.

وی در خصوص سقف تسهیلات مسکن برای روستاییان نیز تصریح کرد: سقف وام برای روستاییان 10 میلیون تومان است که به این میزان وام مبلغی افزوده نمی شود.

وی افزود: بر اساس برنامه ای که در سال 84 تدوین شده، این نهاد بازسازی یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی روستایی را برای پنج سال برنامه ریزی کرده که تاکنون 80 درصد آن به مرحله اجرایی رسیده است.



مهدیان همچنین از ساخت 200 هزار واحد مسکونی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: پرونده این واحدها هنوز به بانکهای عامل ارجاع نشده است.



وی همچنین در خصوص خسارتهای وارده به منازل روستاهای چالدران و خوی گفت: تمام واحدهای آسیب دیده آذربایجان غربی که در حادثه زلزله اخیر دچار خرابی شده اند نوسازی می شود.

