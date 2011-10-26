گزارش یک اعدام/ آخرین خواسته شیطان قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، اعدام بامداد روز چهارشنبه عامل هولناکترین جنایت شهرستان قرچک با حاشیه‌هایی همراه بود که در زیر می خوانید.

- ساعت 5 صبح همزمان با حضور مسئولان اجرای حکم تعدادی از اهالی قرچک در محل اجرای حکم در یکی از خیابانهای اصلی این شهرستان تجمع کرده بودند که هرلحظه بر تعداد آنها افزوده می شد.

- ساعت 6:05 صبح جرثقیلی که طناب دار برای اجرای حکم بر آن آویزان بود در میدان حاضر شد.

- ساعت 6.15 دقیقه عامل اصلی جنایت با خودروی پلیس آگاهی به محل اعدام منتقل و منتظر قرائت و اجرای حکم شد.

- قاضی اجرای حکم با قرائت خلاصه پرونده گفت: بخشعلی براساس رای شعبه 77 دادگاه کیفری استان به دوبار قصاص و یک بار اعدام محکوم شد. همچنین شعبه 27 دیوان عالی کشور روز بیستم تیرماه امسال حکم وی را که به خاطر تجاوز و قتل دختر هشت ساله به قصاص و اعدام و قتل پیرزن 80 ساله به قصاص و سرقت همراه با آزار به شلاق و زندان محکوم شده بود تائید کرد. همچنین براساس نامه تاریخ دوم آبان دادسرای جنایی تهران حکم در محل جنایت اجرا می شود.

- بخشعلی هنگام پیاده شدن از خودرو در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که در مورد آخرین خواسته او پرسیده بود، گفت: توبه کرده ام و از خداوند می خواهم مرا ببخشد.

- قاتل 29 ساله با خونسردی و بدون هیچ گونه عکس العملی ساعت 6:35 دقیقه پای چوبه دار رفت و وقتی طناب دار دور گردنش حلقه زد، مادر نگین- مقتول- با صدای بلند خطاب به او گفت:27 ماه انتظار چنین لحظه ای را می کشیدم که تو را بالای چوبه دار ببینم. دخترم چه گناهی مرتکب شده بود که او را ناجوانمردانه کشتی؟

- پس از قرائت حکم ساعت 6:37 دقیقه حکم اجراشد و عامل هولناکترین جنایت شهرستان قرچک به سزای عمل خود رسید.

- اجرای حکم با استقبال مردم روبرو شد و آنها با شعارهایی از قوه قضائیه به خاطر اجرای عدالت تشکر کردند.

- بالاخره جنازه بخشعلی ساعت 7:12 دقیقه پایین آورده شد و با تائید مرگ از سوی پزشک با آمبولانس به پزشکی قانونی منتقل شد.

- حسینی دادستان ورامین در مورد اجرای این حکم گفت: بخشعلی دوسال قبل به بهانه باز کردن در خانه وارد منزل قربانیان شده و در جنایتی هولناک پیرزن و نوه هشت ساله اش را به قتل رسانده و پس از سرقت طلاها از محل متواری شده بود. این جنایت تاثیر بدی در شهرستان گذاشته بود و ما علاوه بر درخواست رسیدگی در وقت ویژه در کیفر خواست خواستار اعدام متهم در ملاء عام شدیم. پس از ارسال پرونده به دفتر رئیس قوه قضائیه برای استیذان، وی دستور داد که حکم در ملاء عام اجرا شود. دیروز نیز حکم شلاق متهم اجرا شد.

- در ادامه پدر نگین در مورد این جنایت گفت: 20 سال است که با خانواده قاتل همسایه هستیم. او از پنج سالگی در کنار ما بزرگ شد. بخشعلی پس از ازدواج هنوز هم در خانه پدری اش زندگی می کرد. روز حادثه با همسرم سرکار بودیم که او ساعت 7 صبح وارد خانه شده و این جنایت را مرتکب شد. مادر همسرم به او خیلی محبت کرده بود اما او در کمال قساوت این کار را کرد.

پدر نگین ادامه داد: خانواده قاتل پس از جنایت به علت خجالت، محل را رها کرده و رفتند. ما تمام مراسم هایمان را در خانه آنها برگزار می کردیم و وقتی پلیس او را به عنوان قاتل بازداشت کرد هرگز باورمان نمی شد.