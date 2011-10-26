اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شکایت کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال از فیروز کریمی به دست ما رسیده و با توجه به مستندات و فیلمی که از اظهارات وی در خصوص کادر فنی تیم ملی داریم دیگر نیاز به احضار وی نیست و تا روز شنبه در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای وی صادر می‌شود.

وی در خصوص حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و داماش در هفته یازدهم لیگ برتر نیز افزود: به نظر من آن بازی با نظم و انضباط قابل قبولی برگزار شد و من چیز خاصی ندیدم. اگر هم بعد از بازی حواشی اتفاق افتاده است باید گزارشات و مستندات آن در اختیار کمیته انضباطی قرار گیرد. ضمن اینکه ما در این خصوص منتظریم تا گزارش ناظر داوری و نماینده فدراسیون به دست ما برسد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص مسائل به وجود آمده بین باشگاه تراکتورسازی و کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاکید کرد: ما قصد داریم اواسط هفته آینده نشستی را در کمیته انضباطی با حضور قلعه نویی، جعفری، تاج، عسگری و غیاثی برگزار کنیم تا همه موارد و جوانب اختلافات به وجود آمده بین کمیته داوران فدراسیون فوتبال و باشگاه تراکتورسازی بررسی شده و به این اختلاف بوجود آمده بین طرفین که در حال حاضر حالت فرسایشی به خود گرفته است خاتمه داده و پرونده آن را ببندیم.

حسن زاده در خصوص مسائل بوجود آمده پس از دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم و ملوان در رقابتهای جام حذفی که در ورزشگاه تختی مشهد برگزار شد گفت: گزارشهایی به صورت شفاهی به اطلاع ما رسیده است اما در حال حاضر منتظر مستندات و مدارک مربوط به حواشی پس از دیدار تیم‌های فوتبال ابومسلم و ملوان هستیم تا با بررسی آنها و همچنین بررسی گزارش نماینده فدراسیون فوتبال و ناظر داوری، در کمیته انضباطی تصمیم گیری کرده و در خصوص متخلفان رای صادر کنیم.