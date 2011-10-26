به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا جعفری ، سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، روز سه شنبه از قطع همکاری این فدراسیون با پائولو مالارا خبر داد. طبق گفته جعفری دستمزد 20 هزار دلاری این مربی ایتالیایی اصلی ترین علت قطع همکاری با وی بوده ضمن اینکه بهره وری لازم هم در تیم ملی مشاهده نشده است.

نادر غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جانشین مالارا اظهار داشت: مالارا هنوز به طور کامل با فدراسیون قطع همکاری نکرده و قرار است در خصوص کاهش دستمزد خود با مسئولان فدراسیون به گفتگو بنشیند. چنانچه دریافتی ماهانه این مربی به 10 هزار دلار کاهش پیدا کند شاید به فعالیت خود در تیم ملی ادامه دهد که البته من بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد.

سرپرست کمیته مشورتی واترپلو افزود: پیش از این عنوان شده بود که مالارا بهترین مربی جهان است و اگر چنین چیزی صحت دارد پس چرا مربی تیم ملی ایتالیا یک یونانی است. جالب است بدانید حقوق این مربی یونانی که با ایتالیا بتازگی هم به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کرده، 12 هزار دلار در ماه است.

غفوری در پایان در خصوص مربی آینده تیم ملی واترپلو گفت: ما با سه گزینه خارجی وارد گفتگو شده ایم و بی تردید آنکه شرایط بهتری نسبت به سایران دارد هدایت تیم ملی واترپلو را بر عهده خواهد گرفت. البته دو دستیار مربی خارجی تیم ملی، داخلی خواهند بود. همچنین در نظر داریم هدایت تیم های زیر 18 و 20 سال خود را به مربیان ایرانی بسپاریم.