برپایی دومین کمپ ایران در ترکیه/ ایران زودتر از ترکها در وان حضور یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وان، قائم مقام شورای مدیریت بحران و معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی صبح چهارشنبه در حاشیه راه اندازی این کمپ گفت: دومین کمپ هلال احمر ایران با 450 تخته چادربه همراه تمام امکانات گرمایشی و غذایی در شهر وان برپا شده است.

سید جواد محمودی اظهار داشت: با توجه به نوع و شدت زلزله روز یکشنبه در شرق ترکیه، تمام ساختمانهای شهر وان و مناطق اطراف آن دچار ترک خودرگی و شکستگی شده و خسارات شدیدی دیده اند.

وی با بیان اینکه به همین دلیل مردم شهر وان شبانه روز خود را در بیرون از ساختمانها سپری می کنند ادامه داد:‌به دلیل سرمای هوا و نیز تعطیلی تمام مغازه ها و فروشگاه‌ها، زلزله زدگان به چادر، واد غذایی و لوازم گرمایشی نیاز دارند.

محمودی عنوان داشت: با آماده شدن این اردوگاه، لوازم ارسالی ایران در اختیار بخشی از مردم شهر وان قرار گرفته است.

قائم مقام شورای مدیریت بحران و معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی یادآور شد: نیروهای امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پس از حادثه و حتی پیش از نیروهای امداد خود ترکیه در شهر وان حضور یافته و نخستین کمپ خود را برپا کرد.

وی با تمجید از آمادگی و سرعت عمل نیروهای امدادی هلال احمر ایران گفت: هلال احمر ایران همچنین تنها نیروی امدادی خارجی است که از طرف دولت ترکیه مجوز حضور و امداد رسانی در منطقه را یافته است.

محمودی همچنین با بیان اینکه به دلیل تقاضای طرف ترک و رایزنی با مسئولان کشورمان، ایران تنها در بخش اسکان و امدادرسانی در شهر وان حضور یافته است افزود: هم اکنون چندین کاروان امدادی شامل چادر، پتو، غذا و مواد سوختی به منطقه اعزام شده است.

وی همچنین یادآور شد: بخش دیگری از کمکهای ایران شامل بیمارستان صحرایی، کمکهای پزشکی و درمانی،‌ سگهای زنده یاب و ... هم از استانهای آذربایجان شرقی و غربی آماده اعزام به ترکیه هستند اما طرف ترک هنوز مجوز ورود این گروه ها را نداده است.

زمین لرزه ای به قدرت 7.6 ریشتر روز یکشنبه شهر وان در شرق ترکیه را تکان داد که شدت آن در شمالغرب کشور نیز احساس شد.

این زلزله تاکنون حدود 400 کشته و بیش از 1500 زخمی در پی داشته است.

حضور چشمگیر نیروهای امدادی ایران در شهر وان،‌ با استقبال مردم و مسئولان این منطقه همراه بوده و همگی با نیکی از حسن نیت و سرعت عمل جمهموری اسلامی ایران یاد می کنند.

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مهسا اسمی