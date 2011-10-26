52 جایگاه سی ان جی در گلستان از گاز بهره مند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی در این زمینه افزود: از مجموع 585 واحد صنعتی گازرسانی شده تعداد 464 واحد مربوط به دولت نهم و دهم بوده و 121 واحد نیز قبل از آن است.

وی تصریح کرد: در دولت نهم تعداد 261 واحد صنعتی از نعمت گاز برخوردار شدند و در دولت دهم تاکنون 203 واحد صنعتی را گاز رسانی کردیم که با یک مقایسه می توان گفت گازرسانی به واحدهای صنعتی در دولت های نهم و دهم دارای رشد 383 درصدی بوده است.

مدیرعامل گاز گلستان گفت : امروز در استان شاهد رشد و جهش خوبی هستیم که نشان از عزم و تلاش جدی مدیران برای رسیدن به قله های تعالی و پیشرفت دارد لذا با عنایت به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها،تمایل مدیران صنایع برای استفاده از این انرژی پاک قوت گرفت و درخواستها ی متعددی به این شرکت ارائه شد.

سنگدوینی افزود: در همین رابطه تعداد 150 واحد صنعتی را نیز در دست اجرا داریم که پیش بینی می کنیم تا پایان سال بتوانیم 90 واحد را به جمع مشترکان اضافه کنیم .



وی گفت : در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و کاهش مراجعات حضوری متقاضیان گاز واحد های صنعتی، سامانه الکترونیکی اشتراک پذیری در سایت گاز گلستان راه اندازی شده است تا متقاضیان گاز بخش صنعتی بتوانند بدون مراجعه به ادارات گاز از طریق این سامانه تقاضای خود را در هر نقطه تکمیل کرده و با وارد کردن کد رهگیری روند درخواست خود را پیگیری کنند.



وی با اشاره به اینکه واحد گاز رسانی به صنایع این شرکت در راستای تکریم ارباب رجوع اقدام نوینی را برای گازرسانی بخش صنعتی با فشار 2 تا 60 پوند انجام داد ابراز داشت:در گذشته تمامی مراحل گازرسانی به این واحدها توسط واحد گاز رسانی به صنایع انجام می گرفت که در حال حاضر طراحی و اجرای سیستم لوله کشی داخلی واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی با فشار 2 تا 60 پوند به سازمان نظام مهندسی و ساختمان واگذار شده است.

مدیرعامل گاز گلستان گفت: پس از اینکه لوله کشی داخلی واحدهای متقاضی انجام شد،تائیدیه و مستندات آن را به این شرکت ارائه می دهند تا اقدامات بعدی در راستای اشتراک پذیری صورت پذیرد.