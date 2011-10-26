به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تلویزیونی سابقه و قدمت طولانی در بین برنامه‌های تلویزیونی دارد و به واسطه جذابیت‌هایی که مسابقات تلویزیونی دارند، معمولاً خانواده‌ها هم استقبال خوبی از این برنامه‌ها می‌کنند و اصولاً هدف از ساخت چنین برنامه‌هایی نیز خانواده‌ها هستند.

در تلویزیون ما نیز سابقه ساخت مسابقات موفق و پرمخاطب زیادی به چشم می‌خورد، از مسابقه "هفته" گرفته تا مسابقاتی نظیر "سیب" و "مسابقه بزرگ" همگی در زمان پخش خود توانسته بودند خانواده‌های زیادی را پای گیرنده‌های تلویزیون بنشانند.

مسابقه‌های تلویزیونی به خصوص مسابقه‌هایی که شرکت‌کنندگان در برنامه حضور پیدا می‌کنند، معمولاً جذابیت‌هایی خاص دارد و خیلی‌ها را علاقمند به دیدن می‌کند. به ویژه اگر این مسابقه با اجرای یک مجری شاد که ضرباهنگ تند و هیجانی هم به مسابقه بدهد، اجرا شود.

شبکه آموزش در ماه مبارک رمضان مسابقه‌ای را با نام "همسفران آفتاب" روی آنتن برد و بر خلاف آنکه بخش‌های جذابی داشت، اما دارای یک ضعف اساسی بود و آن هم نداشتن مجری مسلط و حرفه‌ای بود.

بعد از مسابقه "همسفران آفتاب" که در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه آموزش پخش می‌شد، سازندگان این برنامه با یک هوشمندی در سری جدید سعی‌ کردند تا مخطبان بیشتری را جذب کنند. تمهیدی که به نظر می‌رسد تا حدودی موفق بوده است و سری دوم این مسابقه که با نام "همسایه سلام" در حال پخش است که قابل مقایسه با سری اول آن نیست.

حسین رفیعی یکی از مجریانی است که اجرای او را خیلی‌ها دوست دارند و تقریباً در تمامی برنامه‌هایی که اجرا کرده به واسطه حس طنازی ذاتی خود توانسته است لحظات خوبی را برای مخاطب رقم بزند و حضور او در مسابقه "همسایه سلام" بارزترین نکته‌ای است که می‌شود اشاره کرد.

در کنار این نکته تغییرات محتوایی که در مسابقه ایجاد شده باعث شده است تا "همسایه سلام" از یک برنامه تلوزیونی خنثی به یک مسابقه کاملا کاربردی همراه با بار آموزش مناسب برای خانواده‌ها تبدیل شود.

ذبیح الله اجاقلو درباره این مسابقه گفت: با استقبال خوبی که مخاطبان از مسابقه "همسفران آفتاب" داشتند، قرار بر این شد تا ساخت این مسابقه با رویکرد مهارت‌های زندگی و خانواده ادامه دهیم.

وی ادامه داد: "همسایه سلام" مسابقه ای 37 قسمتی است که با رویکرد مهارت زندگی و خانواده تولید می‌شود که شامل بخش‌های عملی و طرح سئوال است. در این مسابقه کودکان و خردسالان هم به همراه پدر و مادرشان حضور خواهند داشت.

اجاقلو در پاسخ به اینکه سئوالات در مسابقه "همسایه سلام" بر چه اساسی طرح می‌شود؟ گفت: طرح سئوالات در این مسابقه بر اساس مهارت‌های زندگی است. ما در این مسابقه بیشتر سعی کردیم با مردم صحبت کنیم، حتی در این مسابقه برای شرکت‌کنندگان بدون اینکه لباس خاصی طراحی کنیم، حضور دارند یعنی به نوعی در "همسایه سلام" به زندگی عادی جامعه پرداختیم.

در مجموع با نگاهی به برنامه‌های شبکه آموزش می‌توان تغییرات کمی و کیفی اساسی را در آنها مشاهده کرد و شبکه‌ای که تا یکی دو سال قبل یادآور تست کنکور برای دانش‌آموزان و مخاطبان بود، امروز به واسطه تغییر سیاست‌ها و رویکرد‌ها توانسته است به جایی برسد که برنامه‌های پر مخاطبی را پخش کند.

قطعا استفاده از جذابیت‌های مسابقه می‌تواند در فراگیر کردن این سیاست‌ها موثر باشد. سیاست‌هایی که برپایه آموزش غیر مستقیم استوار شده است و ارتباط همسران با یکدیگر، برخورد آنان با کودکان و تربیت فرزندان از مسائلی است که در این مسابقه عنوان می‌شود و می‌تواند نکات آموزنده زیادی را برای خانواده‌ها به همراه داشته باشد.