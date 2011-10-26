تردد تراکتورها در خیابانهای کرمان/ پلیس منتظر مجوز شورای ترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر، تصادفات و حوادث رانندگی با توجه به خسارات جانی و مالی فراوانی که به همراه دارد همواره به عنوان یکی از معضلهای اصلی در استان کرمان مطرح بوده است، آمار بالای کشته شدگان حوادث جاده ای و درون شهری اعم از رانندگان، سرنشینان، مسافران، عابران پیاده و موتورسیکلت سواران خود گواه این مدعاست.

دراین میان اما، مسئله مهمی که گریبانگیرمرکز استان کرمان شده بود تردد کامیون ها و وسایل نقلیه سنگین در خیابانها بود که حوادثی را با خود به دنبال داشت؛ اما سرانجام با پیگیری های رسانه ای، شورای ترافیک استان دراین باره مصوبه ای را اجرایی کرد.

بر پایه این مصوبه از اول مهرماه جاری، ورود کامیونها به محدوده شهر کرمان ممنوع اعلام شد تا این نوید را به شهروندان این کلانشهر بدهد که از صدای غرش این وسایل نقلیه سنگین و حوادث دلخراشی را که موجب می شوند رها شده اند. اما اجرای این مصوبه پایان نگرانیهای مردم کرمان نیست چرا که درحال حاضر اگر چه به جز مواردی محدود، کامیونی در سطح شهر نیست اما به راحتی در هر کوچه و خیابانی می توان شاهد تردد تراکتورها بود؛ وسیله نقلیه ای که با توجه به ابعاد بزرگی که دارد از هیچ یک از استانداردها و علایم ترافیکی اعم از پلاک، بوق، آیینه و ... هم برخوردار نیست.

تردد تراکتورها ممنوع است

در این باره خبرنگار مهر با رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان گفتگو کرد.

سرهنگ یوسف نجفی با تایید این مسئله که تردد تراکتورها در شهر کرمان حوادث ترافیکی را به همراه داشته است می گوید: در حال حاضرتردد تراکتوها هم، مانند تردد کامیونها در داخل محدوده شهر کرمان ممنوع شده است.

وی می افزاید: اما اجرای این مصوبه در مورد تراکتورها مستلزم ایجاد امکانات و پیش نیاز های خاص خود است.

وی اظهار می دارد: همان طور که برای جلوگیری از ورود کامیونها در شهر نیاز به پارکینگ ویژه وسایل نقلیه سنگین داریم درمورد تراکتورها هم ابتدا باید تمهیداتی اندیشیده شود.

شهرداری باید همکاری کند

وی می گوید: باید بارکش های شهری در شهر کرمان راه اندازی شود تا بتوان پس از آن، از ورود تراکتورها به داخل شهر جلوگیری به عمل آورد.

وی ادامه می دهد: این کار هم با همکاری شهردای کرمان عملی خواهد شد.

سرهنگ نجفی می گوید: معضل تردد تراکتورها در سطح شهر کرمان در شورای ترافیک مطرح و در حال بررسی است.

آماری نداریم

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مرکز استان کرمان درباره آمارمربوط به حوادث ترافیکی ناشی از تردد تراکتورها در کرمان اذعان می دارد: این آماردر هیچ جایی ثبت نشده است چرا که این وسایل نقلیه زیرمجموعه هیچ سازمان و ارگان خاصی نیستند.

وی با بیان اینکه صاحبان تراکتورها، هم افغانی هستند و هم ایرانی، می گوید: بعضی از این افراد محل سکونتشان در داخل شهر بوده اما در طول روز در بیابانها و محدوده های اطراف شهر کار می کنند و بعد از اتمام کار با این وسیله نقلیه خود وارد خیابانها و معابر شهری می شوند.

سرهنگ نجفی ادامه می دهد: در حال حاضر نمی توان برخورد خاصی با این وسایل نقلیه داشته باشیم چرا که تراکتورها فاقد پلاک بوده و پلیس نمی تواند آن را جریمه کند.

وی ادامه می دهد: اما با توجه به شرایطی که کرمان به دلیل تردد این وسیله نقلیه به آن دچار شده، در حال پیگیری هستیم تا مجوزی داده شود که بر اسا ن بتوان برخوردی جدی با رانندگان این وسایل نقلیه داشته باشیم.

وی تاکید می کند: باید دراین خصوص تصمیمی گرفته شود و درمرحله اول هم باید مشخص شود که چه وسیله ای جایگزین تراکتور شود.

سرهنگ نجفی اظهار می کند: می توان از تجربیات شهرهای دیگر استفاده کرد و از وانتهای نیسان به جای تراکتور استفاده کرد.

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