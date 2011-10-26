توسعه بیمه زندگی رویکرد جدید صنعت بیمه/ سهم ناچیز بیمه زندگی در کشور

سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر یکی از رویکردهای جدید در بیمه مرکزی را توسعه و تقویت بیمه های زندگی اعلام کرد و افزود: تاکنون در کشورمان در حوزه بیمه های زندگی کمتر کار شده است.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با تاکید بر توسعه فرهنگ بیمه های زندگی تصریح کرد: براین اساس مردم بیشتر از بیمه های زندگی بهره مند می شوند و لازمه این بهره مندی هم آگاهی بیشتر مردم نسبت به بیمه ها است.

وی با بیان اینکه باید بیمه زندگی را در کشورمان جا بیاندازیم، عنوان کرد: کشورهای پیشرفته از بیمه های زندگی به خوبی بهره برده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران سهم بیمه های زندگی در کشورمان را حدود 5 درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که سهم بیمه های زندگی در کشورهای پیشرفته حدود 80 درصد است.

به گفته وی توسعه بیمه های زندگی بستگی به میزان آگاهی مردم، فرهنگ عمومی و نحوه خدمات دهی شرکتهای بیمه دارد که امید است بر روی این موضوع کار بیشتری صورت گیرد.

کریمی این نوع بیمه ها را نوعی امتیاز برای مردم و استفاده کنندگان از آن دانست و تصریح کرد: باید مردم را نسبت به شرایط این بیمه ها مطلع کرد.