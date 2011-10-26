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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۲

کریمی به مهر اعلام کرد:

توسعه بیمه زندگی رویکرد جدید صنعت بیمه/ سهم ناچیز بیمه زندگی در کشور

توسعه بیمه زندگی رویکرد جدید صنعت بیمه/ سهم ناچیز بیمه زندگی در کشور

رئیس کل بیمه مرکزی ایران یکی از رویکردهای جدید در بیمه مرکزی را توسعه و تقویت بیمه های زندگی اعلام کرد و گفت: سهم بیمه های زندگی در کشورمان حدود 5 درصد است، این در حالی است که سهم این بیمه‌ها در کشورهای پیشرفته حدود 80 درصد است.

سیدمحمد کریمی در گفتگو با مهر یکی از رویکردهای جدید در بیمه مرکزی را توسعه و تقویت بیمه های زندگی اعلام کرد و افزود: تاکنون در کشورمان در حوزه بیمه های زندگی کمتر کار شده است.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه کشور با تاکید بر توسعه فرهنگ بیمه های زندگی تصریح کرد: براین اساس مردم بیشتر از بیمه های زندگی بهره مند می شوند و لازمه این بهره مندی هم آگاهی بیشتر مردم نسبت به بیمه ها است.

وی با بیان اینکه باید بیمه زندگی را در کشورمان جا بیاندازیم، عنوان کرد: کشورهای پیشرفته از بیمه های زندگی به خوبی بهره برده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران سهم بیمه های زندگی در کشورمان را حدود 5 درصد اعلام کرد و افزود: این در حالی است که سهم بیمه های زندگی در کشورهای پیشرفته حدود 80 درصد است.

به گفته وی توسعه بیمه های زندگی بستگی به میزان آگاهی مردم، فرهنگ عمومی و نحوه خدمات دهی شرکتهای بیمه دارد که امید است بر روی این موضوع کار بیشتری صورت گیرد.

کریمی این نوع بیمه ها را نوعی امتیاز برای مردم و استفاده کنندگان از آن دانست و تصریح کرد: باید مردم را نسبت به شرایط این بیمه ها مطلع کرد.

کد مطلب 1443782

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