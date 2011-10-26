پیروزی پرگل عربستان، بحرین و قطر در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان(زیر 19 سال) آسیا سهشنبه شب با برگزاری پنج مسابقه در گروههای A و B آغاز شد که با پیروزی تیمهای مطرح حاشیه خلیج فارس همراه بود.
در گروه A که به میزبانی کشور بنگلادش برگزار میشود، تیم عربستان که هفته پیش در دیداری تدارکاتی با 4 گل مغلوب جوانان ایران شده بود، با نتیجه 4 بر صفر از سد عمان گذشت و بنگلادش هم با 3 گل مالدیو را شکست داد. با توجه به انصراف تیم نپال، تیم عراق در این روز استراحت داشت.
در گروه B که مسابقات در شهر دوحه قطر پیگیری میشود، ابتدا تیم کویت با یک گل برابر اردن پیروز شد، در بازی دوم بحرین با 4 گل تاجیکستان را از پیش رو برداشت و قطر با 3 گل بوتان را شکست داد.
برنامه ادامه این مسابقات به شرح زیر است
پنجشنبه 05/08/90
گروه A:
* عراق - بنگلادش
* همان - مالدیو
گروه B:
* بحرین - کویت
* اردن - قطر
* تاجیکستان - بوتان
گروه D:
* یمن - سوریه
* لبنان - فلسطین
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