پیروزی پرگل عربستان، بحرین و قطر در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان(زیر 19 سال) آسیا سه‌شنبه شب با برگزاری پنج مسابقه در گروه‌های A و B آغاز شد که با پیروزی تیم‌های مطرح حاشیه خلیج فارس همراه بود.

در گروه A که به میزبانی کشور بنگلادش برگزار می‌شود، تیم عربستان که هفته پیش در دیداری تدارکاتی با 4 گل مغلوب جوانان ایران شده بود، با نتیجه 4 بر صفر از سد عمان گذشت و بنگلادش هم با 3 گل مالدیو را شکست داد. با توجه به انصراف تیم نپال، تیم عراق در این روز استراحت داشت.

در گروه B که مسابقات در شهر دوحه قطر پیگیری می‌شود، ابتدا تیم کویت با یک گل برابر اردن پیروز شد، در بازی دوم بحرین با 4 گل تاجیکستان را از پیش رو برداشت و قطر با 3 گل بوتان را شکست داد.

برنامه ادامه این مسابقات به شرح زیر است

پنجشنبه 05/08/90

گروه A:

* عراق - بنگلادش

* همان - مالدیو

گروه B:

* بحرین - کویت

* اردن - قطر

* تاجیکستان - بوتان

گروه D:

* یمن - سوریه

* لبنان - فلسطین