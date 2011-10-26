به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا حسینی شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه انجمن مفاخر استانی با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام داده، طی مراسمی از دو تن از مفاخر قرآنی استان تجلیل می‌کند، افزود: این همایش که با حضور مسئولان و علاقه‌مندان به قرآن کریم برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: مهدی شکوهنده یکی از برجسته‌ترین اساتید قرآن دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن در اصفهان بوده که عمر خویش را در راه ترویج معارف قرآنی صرف کرده‌ است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با اشاره به ویژگی شاخص شکوهنده که تشکیل جلسات خانگی قرآن است، ادامه داد: شکوهنده در سال 1304 هجری شمسی در شهر اصفهان چشم به جهان گشود و پدر دو شهید است.

وی با بیان اینکه استاد شکوهنده با رویکرد تربیت شاگردان در سطوح مختلف قاریان و قرآن‌پژوهان برجسته‌ای را تربیت کرده است، اظهار داشت: این استاد به عنوان الگو برای شاگردان و بسیاری از اساتیدی که اکنون در استان و سراسر کشور هستند.

حسینی با اشاره به تجلیل از استاد وفایی که در قید حیاتند، گفت: استاد وفایی نیز همانند استاد شکوهنده شاگردان بسیاری را از قاریان و حافظان قرآنی تربیت کرده و اکنون به عنوان چهرهای برتر قرآنی در استان است.

وی با بیان اینکه برنامه تجلیل از مفاخر استان با توجه به اینکه از بزرگان معاصر باشند و یک نفر از درگذشتگان و یک نفر هم در قید حیات صورت گیرد، بیان داشت: مراسم تجلیل از استاد مرحوم مهدی شکوهنده و استاد حسین وفایی پنج آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود.