احیای سنتهای دین مبین اسلام راهکار مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا سید صدیق سلیمانی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان دهگلان اظهار داشت: فرهنگ اصلی‌ترین نیاز و ضرورت هر جامعه است و سایر مسائل بر اساس آن شکل می‌ گیرد و باید برای تقویت و توجه بیشتر به این مهم در جامعه برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از تعاملات موجود در جامعه نشات گرفته از فرهنگ عمومی است، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران متکی بر فرهنگ دینی است و اصل انقلاب و حرکت همه انبیا و اولیا اصلاح امور فرهنگی در جامعه بوده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی دهگلان در ادامه حل مشکلات بدپوششی و عدم رعایت حجاب را مهمترین دغدغه و مسئله فرهنگی کشور عنوان کرد و افزود: هماهنگی و همراهی تمامی دستگاه ‌ها و نهادهای فرهنگی با نیروی انتظامی در راستای مقابله با بد‌حجابی در جامعه ضروری است.

ماموستا سلیمانی ضمن انتقاد شدید از رواج فرهنگ غرب و استفاده از آلات لهو و لعب و موسیقی‌های غربی در مراسمات عروسی خواستار برخورد و توجه مسئولین به این مسئله شد و افزود: بدون شک این روند در آینده نابسامانی های مختلفی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: دستگاه ‌های فرهنگی باید برای شاد نگهداشتن مردم در اینگونه مجالس استفاده از برنامه‌های بومی، محلی و اسلامی را در اینگونه مراسم ها ترویج و تبلیغ کنند.

مقابله با فرهنگ وارداتی غرب بهترین راهکار برای تقویت فرهنگ بومی است

معاون فرماندار دهگلان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه بسترسازی فرهنگ عمومی نیاز به ایثار و از خود گذشتگی دارد، اظهار داشت: باید فرهنگ جامعه از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

حمدالله کریمی بیان کرد: برای تقویت فرهنگ باید سنت‌ های حسنه‌ ای که در جامعه از بین رفته‌اند احیا و تقویت کرد تا از رواج فرهنگ غربی در جامعه نیز جلوگیری شود.

وی به اجرای موفقیت ‌آمیز طرح امنیت اجتماعی اشاره کرد و افزود: امنیت یک تولید اجتماعی است و همه افراد جامعه به نحوی در ارتقا و تثبیت آن نقش دارند و جامعه ‌ای در برقراری امنیت موفق است که همه افراد جامعه به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

معاون فرماندار دهگلان در پایان عنوان کرد: تهدیدات و آسیب‌ های اجتماعی یکی از چالشهای مهم در بحث امنیت فردی و اجتماعی است و نقش مهمی در کاهش و یا افزایش احساس امنیت دارد.