امکانات ادارات دولتی نباید در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار بگیرد

حمید زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حمایت از کاندیداهای انتخاباتی در ادارات دولتی ممنوع و قرار دادن امکانات و تجهیزات دولتی در اختیار نامزدها غیرقانونی است.

وی گفت: در برهه کنونی هیچ کاری مهمتر از برگزاری انتخابات سالم و باشکوه در شهرستان ری نیست و ادارات این منطقه باید امکان برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی را فراهم کنند.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار ری ادامه داد: با تشکیل ستاد انتخابات شهرستان و صدور احکام مسئولان کمیته های این ستاد جلسات توجیهی برگزار شد.

وی عنوان کرد: ستاد انتخاباتی شهرستان ری بعد از تشکیل این ستاد در استان تهران کار خود را آغاز کرد و همچنان پیگیر این موضوع است.

زمانی افزود: با مهیا شدن ظرفیتهای لازم برای برگزاری انتخابات و هماهنگی کامل میان مسئولان، این شهرستان آماده برگزاری انتخاباتی با شکوه می ‌شود و بدون تردید رتبه اول را در برگزاری منظم، منسجم و هماهنگ در استان تهران کسب خواهد کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری انتخابات که به طور متوسط در هر سال یکبار صورت گرفته، از افتخارات نظام اسلامی است که اسفندماه نیز شاهد برگزاری انتخابات مجلس خواهیم بود.