مسائل حوزه بهداشت در کردستان با حساسیت بیشتری پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه سه شنبه در جلسه هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مناسب بوده است اما با توجه به حساسیت های خاص و در راستای ارتقای بیش از پیش سطح خدمات بهداشتی درمانی که به مردم ارائه می شود مسئولان و مدیران دانشگاه بایستی تلاش بیشتری را بعمل آورند.

وی عنوان کرد: مسائل حوزه بهداشت و درمان همواره باید با حساسیت دنبال و مردم نیز در راستای تامین این مهم در جامعه مشارکت داده شوند که اقدامات خوبی نیز در این راستا صورت گرفته ولی کافی نیست و باید برای تقویت آنها و لزوم تلاش و جدیت بیشتر باز هم تلاش کرد.

استاندار کردستان داشتن سعه صدر را از خصوصیات یک مدیر موفق دانست و افزود: اگر در فضایی آرام و توام با همدلی به نقد عملکردها بپردازیم و در صدد توجیه نقاط ضعف برنیامده و با همکاری و مشورت در جهت حل مشکلات گام برداریم می توان امیدوار بود که امور مردم و جامعه در کوتاهترین زمان ممکن به سامان برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حسابرسان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: هرچند وظیفه اصلی یک حسابرس شناسایی و انعکاس نقاط ضعف برنامه های کاری یک دستگاه است اما نباید فراموش کرد که این کار زمانی ارزشمند است که در بستری از صداقت و با دید حل مسئله و توام با ارائه مشاوره و راهنمایی باشد.

شهبازی در پایان پرداختن به جزئیات برنامه ها در جلسات هیئت امنای دانشگاه را ضروری ندانست و گفت: تشکیل کمیته های تخصصی در راستای بررسی جنبه های مختلف هر برنامه کاری ضروریست و بایستی مورد توجه قرار گیرد چرا که این کار به مدیران در اتخاذ تصمیمات کلان مرتبط با دانشگاه کمک می کند.