تجلیل از مفاخر قرآنی ایجاد الگویی برای نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مشکلانی شامگاه سهشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سومین صنعت پولساز دنیا در حوزه IT و نرمافزار است و امروزه رقابت در کشور ما به مرحله جدید رقابت در نظامهای آموزشی پا نهاده، تاکید کرد: در راستای تولید محصولات فرهنگی دیجیتالی متناسب با نیازها و شرایط جامعه وزارت ارشاد از پنج سال پیش اقدام به ایجاد مرکز رسانههای دیجیتال در این وزارتخانهها کرد.
وی تصریح کرد: در این راستا این وزارتخانه زمینههای حمایت و نظارت بر تولید و توزیع محصولات فرهنگی هنری دیجیتالی در کشور را ایجاد کرد.
معاون برنامهریزی و توسعه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان گفت: ایجاد شبکه فرهنگ در سراسر کشور از جمله این اقدامات است.
وی با بیان اینکه ایجاد نخستین شبکه متشکل از مجتمعهای فرهنگی دیجیتالی در مجتمع فرهنگی فرشچیان پس از گذشت یک سال و نیم از افتتاح آن به عنوان الگویی در سراسر کشور شناخته شد، اظهار داشت: در این زمینه نمایشگاه رسانههای دیجیتالی در سال جاری برگزار میشود.
مشکلانی با اشاره به اینکه نرم افزار نصف جهان که تولید مجتمع فرهنگی هنری دیجیتالی استان اصفهان است، رتبه نخست این دوره را در بین 30هزار نرمافزار ارائه شده در نمایشگاه به خود اختصاص داد، تاکید کرد: نرمافزار انیمیشن نصف جهان به عنوان پایه برای بازیهای سه بعدی و دیگر موارد است.
وی با بیان اینکه طی 10 یا 15 سال اخیر 30 بزرگداشت از شخصیتهای بزرگ تاریخی همچون علامه مجلسی، بانو امین، آیت الله نائینی برگزار شد، گفت: با ساخت فیلم کوتاه از زندگی و آثار استاد شکوهنده و وفایی و همچنین تهیه ویژهنامههایی شامل بیوگرافی و خاطرات از این دو شخصیت اصلی همایش مراسم تجلیل از مفاخر قرآنی انجام میشود.
معاون برنامهریزی و توسعه اداره کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان افزود: تجلیل از مفاخر قرآنی در پنج آبان ماه سال جاری ساعت 18و 30 دقیقه در موسسه اهل بیت(ع) اصفهان با حضور حجت الاسلام قرائتی، حمید محمدی مسئول مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
نظر شما