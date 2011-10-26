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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۴

فراخوان برنامه رادیویی "مشاعره" منتشر شد

فراخوان برنامه رادیویی "مشاعره" منتشر شد

برنامه "مشاعره" رادیو تهران برای علاقمندان به حضور در این مسابقه فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ساکی تهیه‌کننده از فراخوان حضور در برنامه رادیویی " مشاعره" خبر داد و گفت: برنامه رادیویی "مشاعره" جمعه‌ها از ساعت 18 تا 18:30 از رادیو تهران موج اف، ام ردیف 94 پخش می‌شود. این برنامه در بخش اول به مشاعره، در بخش دوم به مشاعره مشروط، در قسمت سوم اطلاعات ادبی و در پایان نیز با مشاعره و اهدای جوایز به پایان می‌رسد.

وی افزود: معصومه خیاطون سردبیر و محمد سعید میرزایی مجری کارشناس این برنامه هستند و علاقمندان و فرهیختگان جهت حضور در برنامه می‌توانند به نشانی اینترنتی www.radioTehran.ir مراجعه کنند، یا با شماره تلفن 33916985 تماس بگیرند.
کد مطلب 1443799

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