فراخوان برنامه رادیویی "مشاعره" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ساکی تهیهکننده از فراخوان حضور در برنامه رادیویی " مشاعره" خبر داد و گفت: برنامه رادیویی "مشاعره" جمعهها از ساعت 18 تا 18:30 از رادیو تهران موج اف، ام ردیف 94 پخش میشود. این برنامه در بخش اول به مشاعره، در بخش دوم به مشاعره مشروط، در قسمت سوم اطلاعات ادبی و در پایان نیز با مشاعره و اهدای جوایز به پایان میرسد.
وی افزود: معصومه خیاطون سردبیر و محمد سعید میرزایی مجری کارشناس این برنامه هستند و علاقمندان و فرهیختگان جهت حضور در برنامه میتوانند به نشانی اینترنتی www.radioTehran.ir مراجعه کنند، یا با شماره تلفن 33916985 تماس بگیرند.
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