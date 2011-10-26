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۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

رستگار یوسفی:

25 پروژه راهسازی در شهرستان ثلاث باباجانی در حال اجراست

25 پروژه راهسازی در شهرستان ثلاث باباجانی در حال اجراست

ثلاث باباجانی - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی گفت: برای 25 پروژه راهسازی در شهرستان ثلاث باباجانی که در حال اجراست تاکنون 9 میلیارد و 57 میلیون تومان اعتبارات استانی و ملی اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رستگار یوسفی گفت: آسفالت، بهسازی، تعریض و بازگشایی 25 پروژه راهسازی شهری و روستایی با اعتبار بالغ بر 9 میلیارد و 57 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ملی در شهرستان ثلاث باباجانی در حال اجراست.

فرماندار ثلاث باباجانی تصریح کرد: راه‌های اصلی شهرستان ثلاث باباجانی به طول 22 کیلومتر با اعتبار سه میلیاردو 800 میلیون تومان و راه‌های روستایی به طول 2/97 کیلومتر با اعتبار بالغ بر 5 میلیاردو 257 میلیون تومان در حال اجراست.

فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی در پایان از خواستار تسریع در روند راهسازی و اجراء پروژه های مذکور شد. 
 

کد مطلب 1443802

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