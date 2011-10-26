داوران بخش نقاشی جشنواره "طواف تا ولایت" اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید حسینی‌راد، اصغر کفش چیان مقدم و مرتضی اسدی به عنوان داوران بخش نقاشی نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" معرفی شدند.

با داوری بخش نقاشی از سوی این سه استاد شناخته شده در زمینه نقاشی، روز دوشنبه دوم آبان، مرحله اول داوری تمامی بخش‌های این جشنواره به پایان رسید. دبیری این بخش از جشنواره را احمد خلیلی فرد کارشناس ارشد نقاشی دانشکده هنرهای زیبا، به عهده دارد.

نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" از 16 تا 24 آبان و در بازه زمانی اعیاد قربان و غدیر به دبیری دکتر شهرام گیل‌آبادی در تهران برگزار خواهد شد.