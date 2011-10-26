رعایت شئونات اخلاقی از سوی مأموران آمارگیر الزامی است

اسماعیل اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رعایت نکردن شئونات اخلاقی ضربه بزرگی به طرح سرشماری وارد می کند و این افراد باید با اعتمادسازی بستر مشارکت مردم را برای تکمیل دقیق و صحیح فرمها فراهم کنند.

وی گفت: آمارگیران حافظان اطلاعات و داده‏ها هستند، پس در این راستا حفظ و حراست از برگه ‏های خبری که اطلاعات خانواده‏ ها در آن مندرج شده، از سوی آنها الزامی است.

معاون برنامه ‏‏‏ریزی فرماندار فیروزکوه ادامه داد: امید است که مأموران آمارگیر با کارشناسان گروه خود تعامل خوبی برقرار تا به اجرای دقیق طرح کمک کرده باشند.

وی عنوان کرد: مأموران آمارگیری با تکیه بر ظرفیتهای خود و نیز با تکیه بر دانش و مهارتهایی که در دوره های آموزشی کسب کرده ‏اند، حضور فعال و مؤثری در امر سرشماری خواهند داشت.

توجه مردم برای شرکت در سرشماری باید توسط آمارگیران جلب شود

اسفندیار افزود: توجه آحاد مردم برای شرکت در طرح ملی سرشماری باید توسط آمارگیران جلب شود، زیرا این طرح در راستای منافع آیندگان و مستلزم حس افتخار برای مشارکت و نیز اعتماد و شفاف سازی است.

وی یادآور شد: تا روز 22 آبانماه هیچ غیبت و مرخصی نباید از سوی آمارگیران صورت پذیرد و این افراد باید با صبر و بدون هیچ شتاب‏زدگی به وظایف خود عمل کنند.

این مسئول اضافه کرد: امیداست با همکاری و مشارکت مردم شهرستان فیروزکوه، دستگاههای اجرایی و جدیت مأموران آمار بتوان در این طرح نیز همچون دیگر طرحهای ملی موفق عمل کرد.