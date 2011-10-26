به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تیتر یک» نوشته فرشاد مهدی‌پور، عصر امروز چهارشنبه 4 آبان ماه در محل برگزاری نشست‌های جنبی هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها رونمایی خواهد شد.

در این مراسم که ساعت 16 برگزار می‌شود، یونس شکرخواه به عنوان کارشناس رسانه به معرفی و نقد این کتاب می‌پردازد؛ همچنین مهدی‌پور مولف کتاب هم به پرسش‌های حاضران و کارشناس برنامه پاسخ خواهد داد.

این کتاب همانطور که از نامش پیداست اثری در نقد و تحلیل مسائل رسانه‌ای و واژه‌نامه‌ای برای روزنامه‌نگاران ایرانی محسوب می‌شود که مهدی‌پور به عنوان یکی از دست‌اندرکاران رسانه‌ای کشور آن را نوشته است.

فرشاد مهدی‌پور، پیش از این سردبیری چند نشریه هفتگی از جمله آینده‌سازان، سروش و پنجره را تجربه کرده و دو دوره سردبیر سالنامه همشهری بوده است.

این کتاب از تولیدات دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌هاست که برای نخستین بار در نمایشگاه مطبوعات به نقد و تحلیل گذاشته می‌شود.