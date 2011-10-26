اجرای طرح جامع کاهش آلودگی در بندرعباس ضروری است

راحله ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اجرای طرح جامع کاهش آلودگی در شهر بندرعباس عنوان کرد: شوراهای کلانشهرها نگاه ویژه ای به این طرح دارند و به دنبال اجرای آن و الزام شهرداریها به اجرای آن هستند.

ملایی با اشاره به استقرار صنایع در غرب بندرعباس و رشد جمعیت و مهاجرپذیری شهر بندرعباس اظهارداشت: آلودگیهای صنایع غرب بندرعباس، رشد خودروها به واسطه رشد جمعیت در شهر بندرعباس، دفع پسماندها و نخاله های ساختمانی به دلیل ساخت و سازهای بیشمار در شهر و دفع پسماندهای عفونی بیمارستانها لزوم اجرای این طرح بیشتر از گذشته در بندرعباس احساس می شود.

وی در تشریح این طرح افزود: در طرح جامع کاهش آلودگی شهری ترافیک شهری مورد توجه قرار گرفته و افزایش خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی توسط شهرداریها به عنوان یک راهکار عنوان شده است زیرا افزایش تاکسیها و اتوبوسهای شرکت واحد در تمامی مسیرها موجب آن می شود تا مردم کمتر از خودروهای شخصی خود برای تردد در شهر استفاده کنند.

این عضو شورای شهر بندرعباس عنوان کرد: دولت برای دفع پسماندهای عفونی بیمارستانها بودجه ویژه ای را قرار داده که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت و معظل دفع پسماندهای عفونی هم در بندرعباس حل خواهد شد.

ملایی اظهارداشت: در این طرح بر مشخص شدن مدیریت کاهش آوار، نخاله های ساختمانی تاکید شده و شهرداریها موظف به اجرای آن هستند.

وی چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماندها در شهرداریها را ازجمله موارد این طرح عنوان کرد.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر بندرعباس با اشاره به طرح تفضیلی تعیین حریم شهری تصریح کرد: در این طرح ایجاد کمربند سبز برای مشخص شدن حریم شهری مورد تاکید است و باید پس از مشخص شدن حریم واقعی شهر بندرعباس این طرح با جدیت از سوی شهرداری و منابع طبیعی اجرا شود.

ملایی بیان داشت: احیای بافت فرسوده ساحلی شهر بندرعباس در چند سال اخیر مورد بی توجهی از سوی مسئولان قرار گرفته اما در این طرح توجه ویژه ای در راستای منظر شهری به آن شده و به لحاظ زیست محیطی نگاه خاصی به این مقوله شده است.

به گفته ملایی، پس از تصویب این طرح در شورای شهر بندرعباس شهرداران مناطق و نواحی ملزم به اجرای این طرح خواهند بود و با توجه به فرمهای ارزشیابی که طراحی شده عملکرد شهرداران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.