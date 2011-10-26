456 روستای کردستان گاز دارند/ گازرسانی به دو شهر دیگر تا پایان سال

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی گازرسانی به دو شهر شویشه سنندج و صاحب سقز در دست اجراست که با گازدار شدن این دو شهر تعداد شهرهایی که از نعمت گاز طبیعی در کردستان برخوردار هستند به 24 رسیده و تقریبا 100 درصد جمعیت شهری این استان تحت پوشش قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: طرح گازرسانی به شهر اورامان تخت نیز در دست مطالعه است که باتوجه به سختی راه و بعد مسافت زیاد نسبت به طرح های دیگر مدت زمان بیشتری را می طلبد که پیش بینی می شود کار گاز رسانی به این منطقه تا پایان شش ماهه اول سال آینده به طول بیانجامد.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامه داد: درحال حاضر عملیات گازرسانی به 160 روستا نیز در حال اتمام است و با پایان این طرح ها مصوبات سفرهای هیات دولت به استان به صورت 100 درصدی به اجرا در خواهد آمد و تعداد روستاهای گازدار در استان کردستان به بیش از 700 روستا می رسد.

مهدی یادآور شد: با توجه به انتقال خطوط شبکه گاز استان کردستان به شهرها و روستاهای جدید در حال حاضر 22 شهر و 456 روستای کردستان دارای گاز طبیعی هستند که این میزان نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد داشته است و انتظار می رود که این میزان تا پایان سال جاری به بیش از 30 درصد رشد برسد.

وی گفت: طی چند سال اخیر شتاب بسیار خوبی در راستای توسعه شبکه گازرسانی در استان کردستان صورت گرفت و نه تنها در حوزه شهری بلکه در بخش روستایی نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و در صورت تامین به موقع اعتبارات این روند گازرسانی با جدیت بیشتری دنبال می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد: در راستای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی و جبران خسارت های وارده کلیه مشترکین شرکت گاز استان کردستان که در شهرها و روستاها هستند تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفته و در صورت هرگونه اتفاق ناخوشایندی بیمه ایران درصد قابل توجهی از خسارات وارده را پرداخت می کند.