مساعدت های مالی به مردم سربیشه در قالب ارائه تسهیلات است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اکبرنیا صبح چهارشنبه به عنوان نماینده وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در دیدار مردمی گفت: در حال حاضر 204 شغل خانگی تعریف شده و متقاضیانی که خواهان دریافت تسهیلات این مشاغل هستند از حمایت های خوبی برخوردار می شوند.

وی قالی بافی، جاجیم باقی، سنگ های تزئینی و تابلو فرش را از جمله مشاغل خانگی عنوان کرد وافزود: سقف تسهیلات ارائه شده جهت راه اندازی مشاغل خانگی تا 50 میلیون ریال برآورد شده است.

به گفته وی در این دوره از سفر رئیس جمهور مساعدت های مالی در قالب اشتغالزایی و با هدفمندی بهتری صورت می گیرد.

اکبرنیا عنوان کرد: اشتغالزایی برای دو هزار نفر در سربیشه از تاکیدات رئیس جمهور در سفر به این شهرستان است.