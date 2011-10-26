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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۳۹

دور دوم جام حذفی آلمان/

دورتموند، هامبورگ و هوفنهایم صعود کردند

دورتموند، هامبورگ و هوفنهایم صعود کردند

در مرحله دوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان سه شنبه شب تیم‌های دورتموند، گلادباخ، هامبورگ و هوفنهایم مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان شب گذشته با برگزاری چند دیدار  آغاز شد که در مهمترین آنها دورتموند با نتیجه 2 بر صفر و با گل‌های روبرت لواندوفسکی و ماریو گوتزه میهمان خود دینامو درسدن را از پیش رو برداشت.

هوفنهایم هم که مقابل کلن به میدان رفته بود در حالی که یک بر صفر از حریف خود عقب بود موفق شد با گل‌های اوباسی و موسونا به برتری برسد و صعود خود را به دور سوم قطعی کند.

در دیگر دیدارهای این مرحله مونشن گلادباخ در ضربات پنالتی و با نتیجه 4 بر 3 از سد تیم دسته سومی هادنهایم گذشت، آوگسبورگ با نتیجه یک بر صفر لاپزیگ را از پیش رو برداشت و هامبورگ هم بعد از 120 دقیقه با نتیجه 2 بر یک اینتراخت ترایر را مغلوب کرد.

در همین چارچوب فورتونا دوسلدرف 3 بر صفر مونیخ 1860 را شکست داد، اونترهاخینگ با نتیحه 4 بر یک مغلوب بوخوم شد و گروثر فورث 4 بر صفر پادربورن را در هم کوبید.

کد مطلب 1443812

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