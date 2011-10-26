برنامه "پیچ و تاب اندیشه" روی آنتن رادیو گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این برنامه محمدعلی خان محمدی عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت به دفاع از نظریه میپردازد و در ادامه محمدجواد رودگر، محمدعلی اسدی نسب و حسین علوی مهر اعضا هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان منتقدان به ارائه نظرات خود میپردازد.
حوزههای متفاوت عالم خلقت و جایگاه ویژه انسان در آن، ویژگیهای مشترک این حوزهها و حرکتشان به سوی خالق و پروردگار، هماهنگی و سازوکار بینظیر و بینقص حوزهها از جمله نکاتی است که در این برنامه به آنها اشاره میشود.
"پیچ و تاب اتدیشه" را سارا سلامی سردبیری و تهیه کرده است. این برنامه امروز چهارشنبه چهارم آبان ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو پخش میشود.
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