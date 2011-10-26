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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۸

برنامه "پیچ و تاب اندیشه" روی آنتن رادیو گفتگو

برنامه "پیچ و تاب اندیشه" روی آنتن رادیو گفتگو

رادیو گفتگو در برنامه "پیچ و تاب اندیشه" در این هفته نظریه وحدت آیات اجلاسیه ترویجی را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این برنامه محمدعلی خان محمدی عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت به دفاع از نظریه می‌پردازد و در ادامه محمدجواد رودگر، محمدعلی اسدی نسب و حسین علوی مهر اعضا هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان منتقدان به ارائه نظرات خود می‌پردازد.

حوزه‌های متفاوت عالم خلقت و جایگاه ویژه انسان در آن، ویژگی‌های مشترک این حوزه‌ها و حرکت‌شان به سوی خالق و پروردگار، هماهنگی و سازوکار بی‌نظیر و بی‌نقص حوزه‌ها از جمله نکاتی است که در این برنامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

"پیچ و تاب اتدیشه" را سارا سلامی سردبیری و تهیه کرده است. این برنامه امروز چهارشنبه چهارم آبان ساعت 23 روی موج اف ام ردیف 5/103 از رادیو گفتگو پخش می‌شود.

کد مطلب 1443814

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