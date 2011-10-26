به گزارش خبرنگار مهر، در حالی کمیته کاناپولوی فدراسیون قایقرانی چنین تصمیمی را گرفته است که هرساله در این فصل شاهد برگزاری مسابقات نیم فصل دوم لیگ های این رشته آبی در کشور بودیم اما این بار نه تنها مسابقات آغاز نشده بلکه به تاخیر هم افتاده است. ظاهرا تنها دلیل اتخاذ چنین تصمیمی فرا رسیدن فصل سرما و اجاره استخر توسط باشگاه ها در میزبانی هایشان عنوان شده است.

باشگاه های شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک کاناپولو باشگاه های کشور موظف به میزبانی دیدارهای هفتگی خود هستند. با توجه به فرا رسیدن فصل سرما این تیم ها مجبور به اجاره استخر هستند و همین مسئله باعث شده تا آنها از فدراسیون بخواهند که مسابقات فصل جاری لیگ کاناپولو را در شروع فصل گرما برگزار کند.

به این ترتیب فصل جدید رقابتهای لیگ برتر و دسته یک کاناپولو باشگاه های کشور در اسفندماه سال جاری به جای اینکه تمام شود شروع شده و تا تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت.

یکی دیگر از دلایل تعویق برگزاری مسابقات لیگ کاناپولو باشگاه های کشور برگزاری مسابقات آسیایی این رشته در مهرماه سال جاری در تهران و برگزاری اردوهای تیم ملی بود.