  1. استانها
  2. تهران
۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۱

اسفراینی نژاد به مهر خبر داد:

خطوط تاکسیرانی شهر ری توسعه یافت

خطوط تاکسیرانی شهر ری توسعه یافت

شهرری - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 از توسعه خطوط تاکسیرانی در منطقه شهر ری خبر داد.

علیرضا اسفراینی ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خط تاکسیرانی شهرری‌ ـ سه راه سیمان به دنبال درخواست شهروندان و به منظور رفاه حال آنان سه کیلومتر توسعه و تا خاورشهر ادامه یافت.

وی افزود: سه هزار و 115 دستگاه تاکسی در سطح نواحی هفت‌گانه منطقه 20 تهران در حال سرویس دهی به شهروندان هستند.

این مسئول بیان داشت: 10 ایستگاه تاکسی از ابتدای آبان ماه سال جاری به خط شهرری ‌ـ  خاورشهر اضافه شده است.

وی ادامه داد: محدوده مرزی حریم این منطقه واقع در جاده ورامین در محدوده ناحیه شش شهرداری به متراژ 30 متر به منظور تسهیل در شناسایی حریم رنگ آمیزی دوجزئی شد.

اسفراینی نژاد عنوان کرد: ایمن سازی مدارس به خط کشی 24 بلوک از بلوکهای عابرپیاده در مقابل مدارس واقع در کریم ‌آباد از اهمیت بالایی برخوردار  است و در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 1443819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها