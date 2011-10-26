خطوط تاکسیرانی شهر ری توسعه یافت

علیرضا اسفراینی ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خط تاکسیرانی شهرری‌ ـ سه راه سیمان به دنبال درخواست شهروندان و به منظور رفاه حال آنان سه کیلومتر توسعه و تا خاورشهر ادامه یافت.

وی افزود: سه هزار و 115 دستگاه تاکسی در سطح نواحی هفت‌گانه منطقه 20 تهران در حال سرویس دهی به شهروندان هستند.

این مسئول بیان داشت: 10 ایستگاه تاکسی از ابتدای آبان ماه سال جاری به خط شهرری ‌ـ خاورشهر اضافه شده است.

وی ادامه داد: محدوده مرزی حریم این منطقه واقع در جاده ورامین در محدوده ناحیه شش شهرداری به متراژ 30 متر به منظور تسهیل در شناسایی حریم رنگ آمیزی دوجزئی شد.

اسفراینی نژاد عنوان کرد: ایمن سازی مدارس به خط کشی 24 بلوک از بلوکهای عابرپیاده در مقابل مدارس واقع در کریم ‌آباد از اهمیت بالایی برخوردار است و در دستور کار قرار دارد.