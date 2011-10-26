انفجار تانکر بمبگذاری شده 40 کشته و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهراز کابل، نیمه های شب گذشته انفجار بمب جاسازی شده در یک تانکر مواد سوختی در مسیر جاده کابل -پروان 40 غیرنظامی افغان کشته و زخمی شدند.

ژنرال "فایز سید خیلی" رئیس پلیس ولایت پروان به خبرنگار مهر گفت : انفجار بمب کار گذاشته شده دراین تانکر ابتدا بخشی از این تانکر را از بین برد، ولی پس از شعله ور شدن آتش منفجر شد که بیش از 40 غیر نظامی کشته و زخمی شدند.



منابع پزشکی، تعداد کشته شدگان در این انفجار را بیش از 10 نفر اعلام کرده اند، تاکنون هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این بمب گذاری را به عهده نگرفته است.

