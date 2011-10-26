مجید قبادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگیهای شب گذشته و صبح امروز سبب آبگرفتگی جدی در معابر سطح شهر نشده است گفت: پیش از این از تمامی کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، دریچه ها و حوزه های رسوبی و تله های زباله گیر بازدید کردیم و نقاطی که نیاز به اصلاح داشت نیز مشخص و به مناطق ابلاغ شد.

وی ادامه داد: شبکه انهار و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی نظافت شده است.

قبادی فر با اشاره به اینکه پس از اعلام هواشناسی تیم های اجرایی خدمات شهری در مناطق مستقر شده اند گفت: آبگرفتگی جدی که سبب ایجاد اختلال در معابر و ترافیک شود، گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: گروههای آتش نشانی و 137 و نیروهای اجرایی خدمات شهری در نواحی در آماده باش کامل بودند تا اگر حجم باران از حدی فراتر رفت مشکلات احتمالی را برطرف کنند.