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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پایتخت صبح امروز مشکل آبگرفتگی نداشت/ انهار و کانالها دوبار لایروبی شده‌اند

پایتخت صبح امروز مشکل آبگرفتگی نداشت/ انهار و کانالها دوبار لایروبی شده‌اند

مشاور معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه بارندگیهای شب گذشته و صبح امروز سبب آبگرفتگی در معابر سطح شهر تهران نشد گفت: پیش از آغاز فصل بارندگی، انهار و کانالهای آب دو بار لایروبی شده‌اند.

مجید قبادی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگیهای شب گذشته و صبح امروز سبب آبگرفتگی جدی در معابر سطح شهر نشده است گفت: پیش از این از تمامی کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، دریچه ها و حوزه های رسوبی و تله های زباله گیر بازدید کردیم و نقاطی که نیاز به اصلاح داشت نیز مشخص و به مناطق ابلاغ شد.

وی ادامه داد: شبکه انهار و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی نظافت شده است.

قبادی فر با اشاره به اینکه پس از اعلام هواشناسی تیم های اجرایی خدمات شهری در مناطق مستقر شده اند گفت: آبگرفتگی جدی که سبب ایجاد اختلال در معابر و ترافیک شود، گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: گروههای آتش نشانی و 137 و نیروهای اجرایی خدمات شهری در نواحی در آماده باش کامل بودند تا اگر حجم باران از حدی فراتر رفت مشکلات احتمالی را برطرف کنند.

کد مطلب 1443822

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