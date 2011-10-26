محسن رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای بازی امروز مقابل تیم فوتبال پیام مخابرات فارس، تیم صبا عصر سه شنبه تمرین سبکی را در ورزشگاه یادگار امام انجام داد تا کادر فنی آخرین شرایط تیم برای این مسابقه بررسی کنند.



وی با اشاره به وضعیت فعلی تیم صبای قم ابراز داشت: ‌تمام بازیکنانی که در آخرین بازی ما در لیگ بر‌تر برابر شهرداری تبریز حاضر بودند، در این دیدار تیم صبای قم را همراهی می‌کنند و از این نظر مشکلی نداریم تا انشاءالله در آغاز جام حذفی نتیجه خوبی کسب کنیم.



سرپرست باشگاه صبای قم با بیان اینکه موفقیت در ۱۱ هفته سپری شده از مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور برای صبای قم خیره کننده است، تصریح کرد: از این به بعد در کنار لیگ بر‌تر حواس ما معطوف بازی‌های جام حذفی نیز خواهد بود تا بتوانیم دل هواداران خوب تیم را شاد کنیم.



وی بیان کرد: برای مسابقه امروز مقابل پیام مخابرات فارس نگرانی خاصی نداریم، زیرا بازیکنان شاخص صبای قم مانند عنایتی، نوری و سایر نفرات با آمادگی کامل به این مسابقه می‌رسند و می‌توانیم با ترکیب اصلی و تمام قوا برابر حریف قرار بگیریم.



رمضان بیگی در خصوص تیم پیام مخابرات فارس حریف امروز تیم صبای قم در جام حذفی فوتبال، بیان کرد: کادر فنی ما بازی‌های اخیر این تیم در لیگ دسته اول را با دقت زیر نظر گرفته است، آن‌ها تیم خوب و منسجمی هستند و هرگز نباید به دید یک تیم دسته اولی و ضعیف به آن‌ها نگاه کرد، زیرا همین تیم در مرحله قبل توانسته است تیم مطرح پیکان تهران را از گردونه رقابت‌ها حذف کند.



وی با اشاره به اهمیت حمایت از تیم صبا در بازی‌های جام حذفی و لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: از همه مسئولان استان و دلسوزان ورزش و نیز مردم فوتبال دوست شهر مقدس قم که در طول بازی‌های لیگ بر‌تر همواره یاور تیم صبا بوده‌اند، می‌خواهیم که در بازی‌های جام حذفی و ادامه لیگ بر‌تر همچنان از تیم حمایت کنند.



تیم فوتبال صبای قم عصر امروز در دیداری از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور گرامیداشت آزادسازی خرمشهر از ساعت ۱۵ در ورزشگاه ۱۵هزار نفری یادگار امام قم میزبان تیم پیام مخابرات فارس است.



شاگردان عبدالله ویسی در صورت کسب برتری در این دیدار خانگی که نخستین بازی آن‌ها در جام بیست و پنجم محسوب می‌شود، می‌توانند تا مرحله یک هشتم بالا رفته و با برنده مسابقه تیم‌های فوتبال شهرداری اراک و مس سرچشمه کرمان بازی کنند که این دیدار به میزبانی تیم دسته اولی شهرداری اراک همزمان با مسابقه صبای قم و پیام مخابرات فارس برگزار می‌شود.