2 میلیون شالیکار در ایران فعالیت دارند/ معرفی یک رقم برنج جدید

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایران همه پیش ‌زمینه ‌های خودکفایی را دارد و از نظر موقعیت اقلیمی و پراکندگی جغرافیایی دارای شرایط ممتازی برای کشت برنج است.

وی اظهارداشت: کشت برنج در 16 استان کشور انجام می ‌شود که 75 درصد تولید در سه استان مازندران، گیلان و گلستان صورت می ‌گیرد.

ایران حتی با سطح زیر کشت 500 هزار هکتار نیز می ‌تواند به خودکفایی در برنج برسد

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: از آنجائیکه شرایط آب و هوای جهان به سرعت در حال تغییر و به عبارتی گرم شدن است، حوزه تحقیق و پژوهش برنج حساب ویژه ‌ای برای 13 استان غیر شمالی برنج خیز کشور باز کرده‌ است زیرا برای حفظ تولید در سال‌ های نه چندان دور باید بتوان در شرایط آب و هوای گرم به تولید برنج پرداخت.

وی افزود: سطح زیر کشت کافی و عملکرد در هکتار مناسب از پیش‌ زمینه‌ های رسیدن به خودکفایی در برنج‌ است.

شهدی کومله با بیان اینکه در کشور افزون بر 630 هزار هکتار اراضی شالیکاری وجود دارد، گفت: با بررسی‌ های انجام گرفته ایران حتی با سطح زیر کشت 500 هزار هکتار نیز می ‌تواند به خودکفایی در برنج برسد.

وی همچنین با اشاره به اینکه عملکرد در هکتاراز مولفه های خودکفایی برنج در کشور است، افزود: مؤسسه تحقیقات برنج طی چند سال گذشته در این زمینه کار کارشناسی بر روی سه گروه ارقام را آغاز کرده ‌است.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور بیان داشت: گروه نخست ( ارقام بومی ) این گروه در 20 سال قبل عملکردی بین 1.5 تا 2.5 تن در هکتار داشت که با کارهای تحقیقاتی صورت گرفته عملکرد در هکتار ارقام بومی کشور در حال حاضر به بالای سه تن رسیده و هرازگاهی این میزان به چهار تن نیز می‌ رسد.

رقم جدید برنج با عملکرد هشت تن در هکتار معرفی می شود

وی در ادامه به ارقام اصلاح شده برنج اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملکرد در هکتار این گروه افزون بر شش تا هفت تن است.

شهدی کومله اظهارداشت: رقم جدید اصلاح شده برنج که در دی‌ ماه امسال معرفی خواهد شد، این رقم عملکرد بیش از هشت تن در هکتار محصول را دارد که بدون شک می‌ تواند سهم بالای در خودکفایی برنج کشور داشته باشد.

وی با اشاره به ارقام برنج هیبرید افزود: ویژگی مهم این رقم عملکرد در هکتار آن 20 درصد بالاتر از ارقام اصلاح شده است، در حال حاضر یک رقم هیبرید با عملکرد میانگین 9 تن در هکتار معرفی و سه رقم دیگر در حال معرفی است، رقم هیبرید معرفی شده در برخی مناطق شالیکاری توانسته تولید 12 تا 16 تن در هکتار را رقم بزند.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور اظهارداشت: ایران همه پیش‌ زمینه ‌های خودکفایی برنج را دارد ولی باید با یک برنامه‌ ریزی مدون این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سالانه تنها چهار تا شش درصد تولید جهانی برنج وارد بازار تجارت می‌ شود

وی در ادامه با اشاره به اینکه اگر به سوی خودکفایی برنج گام برنداریم تا چند سال آینده برنجی برای واردات وجود نخواهد داشت، افزود: آمارها نشان می ‌دهد سالانه تنها چهار تا شش درصد تولید جهانی برنج وارد بازار تجارت می‌ شود.

شهدی کومله گفت: ایران دارای سالم ‌ترین برنج دنیاست و خوشبختانه این فرهنگ در میان شالیکاران وجود دارد که از کمترین سم برای تولید برنج استفاده کنند، پس باید از همه این گزینه ‌ها به نحو احسن استفاده کرد.

وی یادآورشد: خوشبختانه در پروژه‌ ای که از سوی 120 کشور برنج ‌خیز دنیا به نام " مگا " پروژه در خصوص راهکارهای تأمین برنج دنیا اجرا شد، مؤسسه بین‌ المللی تحقیقات برنج به این نتیجه رسید که توان علمی و تحقیقاتی ایران در زمینه برنج به حدی است که می‌ تواند نقش محوری در آموزش 10 کشور منطقه آسیای مرکزی را داشته باشد و به همین جهت به‌عنوان مرکز تحقیقات و آموزش کشت برنج در منطقه انتخاب شده است.