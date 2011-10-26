"نه" گفتن را به فرزندانمان بیاموزیم/ قدرت استدلال کودکان را تقویت کنیم

مجتهدی: دنیای کودکانه را بشناسیم/ بگذاریم کودکان کودکی کنند



دکتر کریم مجتهدی در مورد تعلیم و تربیت در کودکان و آموزش تفکر منطقی در آنها به خبرنگار مهر گفت: هر کودکی را نمی‏شود الزاما منطقی بار آورد و منطق زمانه را در او تلقین کرد. کودکان در سنین مختلف در عوالم متفاوتی زندگی می‎کنند اول باید این عوالم کودکانه را شناخت و بعد بر اساس درجات و رشدهوشی آنها یک برنامه ریزی علمی برای منطقی کردن آنها در نظر گرفت.

استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تهران تصریح کرد: کودک زندگی شخصی خود را به عالم خارج منعکس می‎کند. یعنی رشد تخیل در کودکان بر رشد منطقی آنان غلبه دارد و در این عالم خاص، زمان و مکان و علیت غیر از آنچه که در یک فرد بالغ است دیده می‎شود.

پورحسن: جرأت پرسشگری به فرزندانمان بدهیم/ کودکان باید منطقی "نه" بگویند

دکتر قاسم پورحسن در مورد اینکه چگونه می‎توان تفکر منطقی را در کودکان نهادینه کرد به خبرنگار مهر گفت: یکی از مباحث بنیادینی که متفکران حوزه تعلیم و تربیت و بخصوص متفکران اسلامی به آن تأکید می‎کنند مسئله فکرورزی است، اینکه مهمترین عنصر تربیت را اخلاق می‎دانند و برخی معتقدند تفکر و عقلانیت بخشی از این اخلاق است .



استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در میان متفکران اسلامی غرض از تعلیم و تربیت علاوه بر ایمان و اخلاق مسئله‏ای به نام تفکر یا فکرورزی و عقلانیت است. در برنامه فلسفه برای کودکان تأکید بر عقل مقداری افراطی است. هدف از تعلیم و تربیت تنها دست یافتن به عقل (عقل حسابگر) نیست. همه متفکران بر مسئله‏ای به نام عقلانیت و تفکر عقلی درباب تعلیم و تربیت توافق دارند اما این بحث باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.



قائدی: راهکار آموزش استدلال به فرزندان/ "نه" گفتن را برای کودکان ساده کنیم



دکتر یحیی قائدی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درباره اینکه چگونه می‎توانیم تفکر منطقی را در کودکانمان نهادینه کنیم گفت: از طریق برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و برنامه‏های مشابه آن و یا هر برنامه‎ای که اهداف این برنامه‏ها را در نظر داشته باشد می توان در این راستا گام برداشت.



عضو هیئت علمی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم یادآور شد: بحث دوم این است که اگر حتی دروسی هم بعنوان منطق در مدرسه‎ها گنجانده شود معلوم نیست این دروس منطقی تفکر منطقی بدنبال خود بیاورند. زیرا تنها یکسری تعاریف از کلیات و دانستن عرَض و ذات و اینها است اما اینکه چگونه می‎شود داوری و قضاوت و استدلال را به کودکان آموخت این تنها با برنامه فلسفه برای کودکان که تفکر منطقی را در کودک یاد و تمرین می‎دهد، شدنی است.



کریمی: چگونه "نه" گفتن را به فرزاندانمان بیاموزیم/ تفکر منطقی را نهادینه کنیم





دکتر روح الله کریمی نیز در مورد راهکارهای ایجاد تفکر منطقی در کودکان گفت: باید تفکر منطقی را از کودکی در آنها نهادینه کنیم و برای نهادینه کردن این تفکر روشی که پیشنهاد می‏شود این است که حتما باید از سنین ابتدایی یعنی 5 سالگی و یا دوسال قبل از شروع دبستان آغاز شود.



عضو گروه گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(فبک) در مورد اینکه فرزندانمان را چگونه به "نه " گفتن در سنین و موقعیتهای مختلف عادت دهیم نیز گفت:‌ روشی که من پیشنهاد می‎کنم و مورد تأکید برنامه‎هایی است که مورد نظر ماست و روی آن هم خیلی کار می‎کنیم همان برنامه فلسفه برای کودکان است که کودک منطقی و استدلالی فکر کردن را یاد بگیرد.