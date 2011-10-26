"نه" گفتن را به فرزندانمان بیاموزیم/ قدرت استدلال کودکان را تقویت کنیم

مجتهدی: دنیای کودکانه را بشناسیم/ بگذاریم کودکان کودکی کنند
دکتر کریم مجتهدی در مورد تعلیم و تربیت در کودکان و آموزش تفکر منطقی در آنها به خبرنگار مهر گفت: هر کودکی را نمیشود الزاما منطقی بار آورد و منطق زمانه را در او تلقین کرد. کودکان در سنین مختلف در عوالم متفاوتی زندگی میکنند اول باید این عوالم کودکانه را شناخت و بعد بر اساس درجات و رشدهوشی آنها یک برنامه ریزی علمی برای منطقی کردن آنها در نظر گرفت.
استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه تهران تصریح کرد: کودک زندگی شخصی خود را به عالم خارج منعکس میکند. یعنی رشد تخیل در کودکان بر رشد منطقی آنان غلبه دارد و در این عالم خاص، زمان و مکان و علیت غیر از آنچه که در یک فرد بالغ است دیده میشود.
پورحسن: جرأت پرسشگری به فرزندانمان بدهیم/ کودکان باید منطقی "نه" بگویند
دکتر قاسم پورحسن در مورد اینکه چگونه میتوان تفکر منطقی را در کودکان نهادینه کرد به خبرنگار مهر گفت: یکی از مباحث بنیادینی که متفکران حوزه تعلیم و تربیت و بخصوص متفکران اسلامی به آن تأکید میکنند مسئله فکرورزی است، اینکه مهمترین عنصر تربیت را اخلاق میدانند و برخی معتقدند تفکر و عقلانیت بخشی از این اخلاق است .
استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: در میان متفکران اسلامی غرض از تعلیم و تربیت علاوه بر ایمان و اخلاق مسئلهای به نام تفکر یا فکرورزی و عقلانیت است. در برنامه فلسفه برای کودکان تأکید بر عقل مقداری افراطی است. هدف از تعلیم و تربیت تنها دست یافتن به عقل (عقل حسابگر) نیست. همه متفکران بر مسئلهای به نام عقلانیت و تفکر عقلی درباب تعلیم و تربیت توافق دارند اما این بحث باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.
قائدی: راهکار آموزش استدلال به فرزندان/ "نه" گفتن را برای کودکان ساده کنیم
دکتر یحیی قائدی عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم درباره اینکه چگونه میتوانیم تفکر منطقی را در کودکانمان نهادینه کنیم گفت: از طریق برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و برنامههای مشابه آن و یا هر برنامهای که اهداف این برنامهها را در نظر داشته باشد می توان در این راستا گام برداشت.
عضو هیئت علمی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم یادآور شد: بحث دوم این است که اگر حتی دروسی هم بعنوان منطق در مدرسهها گنجانده شود معلوم نیست این دروس منطقی تفکر منطقی بدنبال خود بیاورند. زیرا تنها یکسری تعاریف از کلیات و دانستن عرَض و ذات و اینها است اما اینکه چگونه میشود داوری و قضاوت و استدلال را به کودکان آموخت این تنها با برنامه فلسفه برای کودکان که تفکر منطقی را در کودک یاد و تمرین میدهد، شدنی است.
کریمی: چگونه "نه" گفتن را به فرزاندانمان بیاموزیم/ تفکر منطقی را نهادینه کنیم
دکتر روح الله کریمی نیز در مورد راهکارهای ایجاد تفکر منطقی در کودکان گفت: باید تفکر منطقی را از کودکی در آنها نهادینه کنیم و برای نهادینه کردن این تفکر روشی که پیشنهاد میشود این است که حتما باید از سنین ابتدایی یعنی 5 سالگی و یا دوسال قبل از شروع دبستان آغاز شود.
عضو گروه گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(فبک) در مورد اینکه فرزندانمان را چگونه به "نه " گفتن در سنین و موقعیتهای مختلف عادت دهیم نیز گفت: روشی که من پیشنهاد میکنم و مورد تأکید برنامههایی است که مورد نظر ماست و روی آن هم خیلی کار میکنیم همان برنامه فلسفه برای کودکان است که کودک منطقی و استدلالی فکر کردن را یاد بگیرد.
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