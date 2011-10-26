خبازی های متخلف قصرشیرین بازخواست می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین، فرماندار قصرشیرین گفت: باید کیفیت نان ارتقا یابد و واحدهای خبازی بهداشت را در اماکن خود بیشتر رعایت کنند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: باید برای حفظ کیفیت و مرغوبت پخت نان نظارتی بیشتر بر فعالیتهای خبازی های شهرستان قصرشیرین داشته باشیم.

پروین افزود: صاحبان خبازی موظف هستند در راستای کیفیت بهتر و مطلوب‌تر نان و عرضه آن به شهروندان تلاش کنند.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: در صورت تخطی صاحبان خبازی از دستورالعمل های تعیین شده با برخورد جدی از سوی نهادها و ادارات ذیربط روبرو خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به برخورد با برخی از خبازی های مختلف در شهرستان قصرشیرین در این مدت، گفت: 8 واحد خبازی شهرستان قصرشیرین به دلیل عدم رعایت بهداشت، کم فروشی، پخت نان بی کیفیت و عرضه نامطلوب نان در مجموع به پنج میلیون و 900 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

