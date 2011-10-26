تذکر به دانشگاهها برای جذب هیئت علمی/ جذب بدون ردیف استخدامی نداریم

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای جذب اعضای هیئت علمی باید شرایط هر دو طرف فردی و دانشگاهی فراهم باشد. از یک سو باید متقاضیان واجد شرایط عضویت در هیئت علمی باشند و از سوی دیگر دانشگاه هم باید ردیف استخدامی داشته باشد.

اگر دانشگاهی ردیف استخدامی ندارد قانوناً قادر به جذب اعضای هیئت علمی جدید نیست

وی افزود: اگر دانشگاهی ردیف استخدامی و پست خالی برای جذب هیئت علمی ندارد قانوناً قادر به جذب اعضای هیئت علمی جدید نیست و نمی تواند افراد را به صورت بلاتکلیف جذب کند.

محققی تاکید کرد: ردیف های استخدامی که معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجوزش را به وزارت بهداشت ارائه داده است حدود 2 هزار نفر می شود اما پیش بینی می کنیم که ردیف های استخدامی در دانشگاههای علوم پزشکی یک هزار و 700 نفر را پاسخگو است و در واقع بیش از ظرفیت یک هزار و 700 نفر نمی توانیم جذب کنیم.

بیش از ظرفیت یک هزار و 700 نفر نمی توانیم جذب کنیم

وی اظهار داشت: به دانشگاههای علوم پزشکی تاکید شده است که در صورتی که پست خالی دارند می توانند نیرویی بیشتر از آنچه اعلام کرده اند، جذب کنند و در غیر این صورت امکان جذب افراد وجود ندارد. البته تلاش ما جذب هیئت علمی در حداکثر توان وزارت بهداشت است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: برخی از دانشگاهها بیشتر از حد ظرفیت دانشگاه، اعلام نیاز کرده اند که به آنها گفته شده است تنها در صورت داشتن پست خالی می توانند افراد را جذب کنند. دانشگاه اگر پست خالی و ردیف استخدامی نداشته باشد باید اولویت استخدامی خود را به زمانی که پست خالی شد، موکول کند.

دانشگاهها نمی توانند افراد را به صورت بلاتکلیف جذب کنند

وی تاکید کرد: به دانشگاهها اعلام شده است که نمی توانند افراد را به صورت بلاتکلیف و تنها با مصوبه کلی هیئت امنا دانشگاه جذب کند.

محققی در خصوص اعلام نیاز بیشتر برخی از دانشگاهها یادآور شد: البته با توجه به اینکه همواره در زمان جذب از میان متقاضیان ریزش هایی را داشته ایم برخی از دانشگاهها توجیه کرده اند که با توجه به این میزان، اعلام نیاز کرده اند.

واجدین شرایط اطلاعیه جذب در گروه علوم پایه پزشکی محدود هستند

وی گفت: نکته مهم در جذب هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی این است که واجدین شرایط اطلاعیه جذب به خصوص در گروه علوم پایه پزشکی محدود هستند و با توجه به اینکه کف ورودی دارا بودن دانشنامه دکتری تخصصی (Ph.D) است بسیاری این شرط را نمی توانند تامین کنند.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: از میان افرادی که در سامانه جذب ثبت نام می کنند بسیاری ممکن است متعهد خدمت باشند، متعهد نظام وظیفه باشند و یا شرایط کامل را نداشته باشند که همین موضوع موجب ریزش هایی در مرحله نهایی جذب هیئت علمی می شود.