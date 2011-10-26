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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۸

محسن کاوه سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج خراسان رضوی شد

محسن کاوه سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج خراسان رضوی شد

محسن کاوه مربی تیم ملی در یک تغییر موضع از تیم نفت تهران به تیم ثامن الحجج خراسان رضوی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد که پیش از این عنوان کرده بود بعنوان سرمربی تیم نفت تهران فعالیت می کند در یک تغییر موضع و در روزهای پایانی نقل و انتقالات لیگ برتر کشتی آزاد به تیم ثامن الحجج(ع) خراسان رضوی رفت.

به این ترتیب حضور تیم نفت تهران در لیگ برتر کشتی آزاد در هاله ای از ابهام قرار گرفت و امیر توکلیان نیز که پیش از این بعنوان سرمربی این تیم فعالیت می کرد به این ترتیب بنظر می رسد از نماینده خراسان رضوی جدا شده است.

لیگ برتر کشتی آزاد در آبان ماه آغاز می شود ولی هنوز زمان شروع مسابقات مشخص نشده است.

کد مطلب 1443830

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