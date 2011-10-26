به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دپارتمان نانوساختار موسسه تکنولوژی ایتالیا نانوحسگری را توسعه داده اند که می تواند مولکولهای بیماریها و آلاینده ها را شکار کند، ترکیبات مواد غذایی را نشان دهد، حضور مواد دوپینگ را در خون آشکار کند و با دقت بسیار بالایی آزمایش DNA را برای بازسازی صحنه جرم انجام دهد.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "نانوحسگر ما از تواناییهای حسگرهای استاندارد عبور می کند و اجازه می دهد که هر مولکول مجزا را در یک محلول بسیار رقیق شناسایی کنیم."

این نانو حسگر قادر است مولکولهای برپایه طعم ها و رایحه ها را حتی زمانی که تعداد کمی از آنها وجود دارد، تشخیص دهد.

براساس گزارش نیچر، برای مثال می تواند 10 مولکول حاضر در یک هزارم سانتیمتر مکعب را شناسایی و ترکیبات شیمیایی آنها را مطالعه کند و یا مولکولهای تومور را حتی زمانیکه تعداد آنها در خون برای شناسایی از طریق آزمایشات رایج بسیار پایین است، تشخیص دهد.

حساسیت بالای این دستگاه به خاطر فناوریهای نانو است و به همین علت کاربردهای گسترده ای را در عرصه های مختلف از پزشکی تا محیط زیست و آزمایشات ژنتیکی ارائه می کند.