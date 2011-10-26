یک هیئت تجاری بازاریابی از مالزی به قزوین می آید

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یک هیئت تجاری از کشور مالزی و به سرپرستی سروزیر استان سلانگور به منظور بازدید از توانمندی های صادراتی، صنعتی و گردشگری کشور با دعوت استان وارد قزوین می شود.

وی افزود: این هیئت با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و با مشارکت سازمان بازرگانی، استانداری، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قزوین به استان دعوت شده اند.

برزگر تصریح کرد: جلسه با استاندار و اعضای کارگروه توسعه و صادرات استان، بازدید از توانمندیهای صنعتی، تولیدی و شهرکهای صنعتی استان، برگزاری جلسات مشترک با تجار و بازرگانان از برنامه های پیش بینی شده هیئت در زمان ورود به استان قزوین است.

وی در خصوص ویژگی های اقتصادی کشور مالزی یادآور شد: صادرات محصولات الکترونیکی یکی از بزرگترین حامیان اقتصادی و از عوامل رشد و توسعه مالزی است و این کشور جزو محدود کشورهای آسیایی است که دارای صنعت ماشین سازی داخلی است.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی بیان کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی مالزی باعث علاقه مند شدن سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه گذاری در این کشور است.

وی با بیان اینکه استان سلانگور قلب شبه جزیره مالزی به شمار می آید عنوان کرد: این ایالت بیشترین پیشرفت را در مالزی دارد و ایالتی مدرن با فناوری ارتباطات نوین است فرودگاه بین الملل کوالالامپور یکی از مجموعه های ساختمانی پیشرفته آن است و مناطق صنعتی اطراف این ایالت بیانگر گامهای پیشروانه ای است که سلانگور در مسیر تحول بر می دارد.

برزگر اظهارداشت: روابط مساعد سیاسی، اقتصادی ایران با این کشور توسعه هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی در چند سال اخیر نزدیکی فرهنگی این کشور به فرهنگ کشور ایران به دلیل مسلمان بودن اکثریت مردم آن و آسان بودن تطبیق کالا با درخواست آنها از جمله مواردی هستند که شرایط را برای افزایش مناسبات تجاری و اقتصادی با این کشور فراهم می کند.

وی تصریح کرد: این کشور در رده بالاترین سازندگان جهانی در ساخت سخت افزارهای کامپیوتری، روغن نخل، لاستیک و چوب است و همچنین یکی از بزرگترین صادرکنندگان قلع در جهان است.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی یادآور شد: این هیئت بعد از سفر سه روزه خود در قزوین به مدت دو روز به استان اصفهان سفر خواهد کرد.