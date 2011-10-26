  1. استانها
  2. گلستان
۴ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

صالحی نسبت در گفتگو با مهر:

35 تن گوجه فرنگی از هر هکتار در رامیان تولید می شود

35 تن گوجه فرنگی از هر هکتار در رامیان تولید می شود

رامیان - خبرگزاری مهر: سرپرست جهاد کشاورزی رامیان، میانگین تولید گوجه فرنگی به صورت سنتی در شهرستان را 35 تن در هکتار برآورد کرد.

محمد صالحی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان به صورت تازه خوری یا برای تولید رب استفاده می شود.

وی اظهار داشت:  در سال زراعی جاری دو هزار و 700 هکتار گوجه فرنگی در شهرستان رامیان کشت شد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان رامیان افزود: حدود 40 درصد گوجه فرنگی کشت شده در داخل گلخانه به صورت نشاء تک دانه تولید و به مزرعه انتقال یافته و با سیستم آبیاری قطره ای آبیاری شده است.

وی عنوان کرد: گوجه های کشت شده در شهرستان برای تولید رب از ارقام میبرید و مقاوم و دارای بریکس بالا و اختصاصی برای صنعت است.

صالحی نسبت گفت: محصولات گوجه فرنگی شهرستان باعث رنگ و طعم و غلظت خوب و کاهش افزودنیهاست.

وی میانگین تولید گوجه فرنگی کشت شده در مجتمع کشت و صنعت دلند را حدود 70 تن در هکتار اعلام کرد و گفت: با برداشت محصول در حدود 14 هزار تن رب گوجه فرنگی تولید شده است.

کد مطلب 1443837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه