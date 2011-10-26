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۴ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۰

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم به مهر خبر داد: 2 فرصت دانشگاهها برای جذب هیئت علمی/ آخرین زمان مصاحبه و اعلام نیاز

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم به مهر خبر داد: 2 فرصت دانشگاهها برای جذب هیئت علمی/ آخرین زمان مصاحبه و اعلام نیاز

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به فرصت اعلام نیاز دانشگاههایی که تاکنون اعلام نیاز نکرده و یا نیاز به تعداد بیشتری هیئت علمی دارند به دانشگاهها توصیه کرد تا 14 آبان ماه نیازهای خود را بارگذاری کنند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر به دانشگاههایی که موفق نشده اند نیازهای خود را در زمینه جذب هیئت علمی بارگذاری کنند توصیه کرد تا 14 آبان ماه روی سامانه وزارت علوم این بارگذاری را انجام دهند.

وی اضافه کرد: دانشگاههایی که نتوانسته اند نیازهای خود را بارگذاری کنند و یا دانشگاههایی که نیازهای جدیدی را برای جذب هیئت علمی در برخی رشته ها و گرایشها احساس می کنند می توانند تا این تاریخ به وزارت علوم اعلام نیاز کنند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به مصاحبه ای که دانشگاهها باید از متقاضیان هیئت علمی انجام دهند، تاکید کرد: دانشگاههایی که متقاضیان را برای جذب هیئت علمی دعوت به مصاحبه کرده اند باید سرعت بیشتری به روند انجام مصاحبه ها بدهند.

مردانی درباره مهلت مصاحبه دانشگاهها با متقاضیان، اظهار داشت: دانشگاهها حدود دو ماه فرصت دارند تا مصاحبه ها را انجام دهند و متقاضیان هیئت علمی را تعیین تکلیف کنند.

کد مطلب 1443841

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